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星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8

政情
更新时间：17:28 2026-06-17 HKT
发布时间：17:28 2026-06-17 HKT

政府内部日前公布政务职系升官「皇榜」，今年共有7名常任秘书长「升正」首长级甲一级政务官（D8），包括约50岁、去年才升任常秘的创新科技及工业局常秘蔡杰铭，他亦是最年轻的D8官员；而去年曾卷入政府采购樽装饮用水疑被诈骗事件的财经事务及库务局常秘黎志华亦有得升。而刚退任食环署署长的吴文杰，曾任新闻处长、现任劳工及福利局副秘书长（福利）的陈伟伟，分别「坐正」首长级甲级政务官(D6)，以及首长级乙一级政务官(D4)。升迁安排追溯至4月1日生效。

新一份「皇榜」7名常秘「坐正」 包括蔡杰铭、黎志华及沈凤君等

每年6月政府都会公布政务职系升官「皇榜」，近年政府正闹「AO荒」，去年底政制局常秘一职更曾悬空半年，足见首长级政务官属流失重灾区，令到官场音乐椅转变速度较正常快。新一份「皇榜」7名常秘「坐正」，包括蔡杰铭、黎志华、文化体育及旅游局常秘沈凤君、环境及生态局常秘(食物)杨碧筠、环境及生态局常秘(环境)张国财、房屋局常秘李佩诗、政制及内地事务局常秘黄少珠。

仍有5人署任未「坐正」

值得留意的是，全政府有18名常秘，今次升了7人，仍有5人属于署任未「坐正」，包括教育局常秘陈颖韶、运物局常秘丘卓恒、保安局常秘廖李可期、商经局常秘李颂恩，以及财库局常秘（财经事务）张冯泳萍。有政府中人皆叹政务官明显人才不足，同时有多名新人上位这种情况属近年少见，盼这一转能坐久一点，而当中蔡杰铭升任常秘约1年已能坐正，形容是升职如坐直升机，相信他大有可为。

至于「坐正」首长级甲级政务官(D6)亦有6人，包括吴文杰、康文署署长陈咏雯、民政事务总署署长杜洁丽、社署长杜永恒、劳工处处长许泽森，以及行政长官办公室常秘林淑仪。

9人正式「升正」首长级乙一级政务官(D4)，包括陈伟伟、教育局副秘书长李碧茜、财库局副秘书长(财经事务)何兆康、商经局副秘书长郭颕诗、保安局副秘书长莫君虞、劳福局副秘书长（人力）曾裕彤、房屋局副秘书长章景星、医衞局副秘书长胡伟文，以及特首政策组副组长欧阳力。

记者：郭咏欣

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