陈曼琪促优化托儿及课后托管服务 精准支援在职家庭 释放妇女劳动力

选委界陈曼琪今日（17日）于立法会就「幼儿中心及在校课后托管服务计划」提出口头质询，聚焦提升幼儿中心家长津贴成效、延长课后托管及优化北都托儿规划比率，精准支援在职家庭，获政府积极回应。陈曼琪指政府加强日间婴幼儿照顾服务，方向正确，但覆盖面不足，区域分布错配，尤其对0至2岁未入幼稚园的婴幼儿支援最为薄弱。

陈曼琪倡将「完善托儿服务」纳入香港首份五年规划

陈曼琪接受传媒访问时，建议政府采取更前瞻及灵活的思维优化政策，积极考虑将「完善托儿服务」纳入本港首份五年规划的人口发展策略中，释放妇女劳动力，提高生育意愿，缓解人口结构性问题。

就幼儿中心家长津贴，她指政府提供数据指出全港幼儿服务名额约43,000个，但未直接指出当中只有1536个名额属于独立幼儿中心服务名额 (即是0至2岁未入读幼稚园的幼儿)。她说，政府答案指出，2024-26年度约22,400宗获全额1,000元家长津贴，惟两岁以下受惠仅11%（约2,464宗）。面对2025年31,100名新生婴儿，名额严重不足。

陈曼琪提供。

促划一延长在校课后托管至晚上7时

至于在校课后托管，陈曼琪促请划一延长至晚上7时，甚至8时，以配合双职家长轮班及加班需要，避免照顾真空。北部都会区规划方面，她指北都未来容纳250万人，现行每2.5万人设100名资助幼儿中心服务名额的比率过低，要求提升名额，优先服务0至2岁婴幼儿。

陈曼琪建议加快增加0至2岁独立幼儿中心服务名额，并按2026年人口普查数据重新规划独立幼儿中心分布，将人口老化地区的资源转移至需求大的商业或住宅区，避免区域错配。同时将「完善托儿服务」纳入首份五年规划的人口发展策略，打造「敢生、能养、愿养」环境，鼓励生育，释放妇女劳动力。