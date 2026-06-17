走私动物仅罚5万议员质疑刑罚过轻 渔护署：现时条例已具备阻吓力

近年走私动物来港的情况越趋严重，内地社交及网购平台出现不少跨境售卖动物的情况，民建联陈克勤今日（17日）在立法会大会提出口头质询，关注政府有否与该等平台紧密合作，加强情报交流，务求快速下架违规内容。署理环境及生态局局长黄淑娴回应指，渔护署已主动联络内地监管当局及主流社交平台。政府正透过加强情报交流、跨部门「放蛇」执法及优化边境巡查，多管齐下打击非法走私动物活动。对于有议员质疑走私动物刑罚太轻，当局指现时条例已具备阻吓力。

近年有内地网站售卖商声称可「免检疫」将猫狗等动物送往香港。黄淑娴严正指出，此行为属非法走私动物。为打击该类活动，渔护署自去年起已主动要求内地监管当局及主要社交平台负责人协助。内地当局正积极研究加强对社交平台的监管及执法，而社交平台亦已按渔护署要求，严格审视可疑帐号并将违规内容下架。

而渔护署设有专责调查小组恒常监察网上售卖广告，并会部署「放蛇」（神秘顾客）行动搜集证据，亦与香港海关建立情报交流机制。

黄淑娴表示，渔护署定期巡查及突击检查持牌动物售卖和繁育处所，如有证据显示违规，渔护署会提出检控。在2022年，渔护署共接获377宗涉及非法动物售卖及繁育的投诉，调查后确立个案103宗，成功检控个案为65宗，包括39宗无牌售卖、26宗违反牌照规定。截至2023年5月底，政府已成功侦破11宗非法进口猫狗案件，共涉及21只猫狗，目前执法部门正进行调查及搜证。

边境口岸加强抽查 沙头角中英街重置后24小时驻守

陈克勤指出，现时网上充斥「专车直送、一站代办」等走私宠物广告，深圳前海送狗到港仅收费1,800港元，并关注深圳湾及沙头角中英街等口岸的非法走私情况，询问政府有否特殊工作重点抽查。

黄淑娴回应指，海关一向应用风险管理原则，在沙头角中英街检查站对进出人士及货物进行检查。该检查站在2024年12月完成重置后，已有海关人员24小时驻守，警方亦派员长驻以确保出入人士持有有效禁区通行证。海关与渔护署在该处频繁展开联合打击行动，在2022年，展开37次打击走私动物联合行动；截至2023年5月，展开25次联合行动。她强调由2023年至今，未再发现怀疑非法进出口动物行为。

黄淑娴续指，海关、渔护署及警务处在落马洲支线和深圳湾管制站亦紧密合作，并与内地海关开展「冲浪行动」等联合情报交流，有效打击陆路边境的走私活动。渔护署检疫侦缉犬队每日亦会到机场、空运中心及各进出口管制站进行侦缉。

议员质疑走私刑罚过轻 局方称现行法例具阻吓力

选委界陈凯欣质疑，本地无牌售卖动物最高可罚款10万港元，针对走私源头的非法进口动物罪行（《公众衞生（动物及禽鸟）规例》第139A章），最高刑罚仅为罚款5万港元及监禁一年。她促请政府提高最高刑罚，与《防止残酷对待动物条例》，最高罚款10万港元及监禁3年看齐。

黄淑娴回应表示，根据现行《狂犬病条例》及《公众衞生（动物及禽鸟）条例》，无牌输入动物最高可判罚款5万港元及监禁一年，渔护署认为现时条例已具备阻吓力。法庭最终判罚会考虑每宗案情后作出决定，虽过往违反相关条例的最高判罚为1万5千港元，但由于非法进口会带来公共卫生风险，署方在检控时会向法庭强调有关罪行的严重性，政府亦会继续留意情况并检视法例。

至于残酷对待动物，黄淑娴指出，在过去3年，渔护署已成功提出6宗涉及走私动物过程中残酷对待动物的检控。