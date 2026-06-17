北都︱议员倡各园区设协作机制 政府：洪水桥及河套园区发挥上中下游协同效应

北部都会区发展涉及不同产业园区公司，多个政策局亦会参与北都建设工作，有立法会议员关注当中协作机制运作是否畅顺。发展局局长宁汉豪表示，成立产业园公司以发展及营运北部都会区产业用地，有助更好地整合市场力量，并应用公私营合作模式，加快产业发展，而各产业园均有自身定位，集中发挥互补优势，共同建立多元及具活力的产业集群。

宁汉豪：洪水桥产业园及河套香港园发挥协同效应

宁汉豪续称，洪水桥产业园的目标是利用该区完善的交通网络及毗邻深圳前海的地理优势，推动高增值及智慧生产产业，例如制药、食品加工及先进建筑等，产业范畴可相当多元。河套香港园区定位为世界级创科枢纽，集中于研发、成果转化及试验生产等上游及中游环节。新田科技城则作为河套香港园的自然延伸，提供原型设计、试验生产及量产空间，以支持研发成果商品化。两者形成上游、中游及下游的协同效应，建立完整的创科生态系统。

北都专班已召开8次会议加强沟通及合作

她亦指由行政长官担任主席的北部都会区发展委员会成员包括相关局长、常任秘书长及行政长官政策组组长等，确保高层监督及政策协调，至今委员会已召开3次会议，就北部都会区专门立法及大学城发展计划等多项重大政策提供策略指引，并监督3个工作小组的工作，包括由政务司司长主持的「大学城规划及建设工作小组」、由财政司司长主持的「制定发展及营运模式工作小组」，以及由财政司副司长主持的「规划及发展工作小组」。

她提到「北部都会区发展策略合作专班」于2023年2月在粤港及港深合作机制下成立，由深圳市人民政府副市长及香港特区政府副财政司司长共同领导，并有两地相关主要官员参与。至今专班已召开8次会议，加强港深两地在北部都会区相关事宜上的沟通及合作，涵盖规划衔接、产业合作、跨境交通基建、环境保护及创科合作等范畴。

记者：郭咏欣