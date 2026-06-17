议员关注工厦消防改善进度  保安局：遵办率达九成 无迫切需要引入代办工程

立法会新界东南议员方国珊今日（17日）在立法会大会提出口头质询，关注工厦因业权分散和协调困难，而导致消防改善工程进度缓慢的问题。保安局局长邓炳强指出，消防处已建立一站式支援网络协助旧式楼宇业主提升消防安全。截至2026年5月底，工业大厦消防安全指示遵办率已达91%，故无迫切需要引入代办工程。此外，当局于2025年底推行的「物联网火警侦测系统」先导计划成效理想，已获接纳为六层或以下旧式综合及住用楼宇的消防安全替代方案。

已扩展一站式支援网络

邓炳强指出，为协助旧式楼宇的业主及占用人遵办提升防火保障的法定要求，消防处已建立一站式支援网络。消防处在2023年10月于九龙区成立首间楼宇改善支援中心，并于2025年6月在港岛及新界区各增设一间，提供一站式的支援及咨询服务。

支援中心提供由发出指示起至改善工程竣工并完全符合法例规定为止的全程支援。业主若需要财政支援，支援中心可协助申请屋宇署的「楼宇安全贷款计划」以推展所需的消防安全改善工程。

无迫切需要为工业建筑物引入代办工程

至于代办工程方面，邓炳强表示，与部分旧式综合用途及住宅楼宇业主因缺乏筹组能力而难以遵从指示的情况不同，工业建筑物多数以商业模式运作，业主亦多为注册公司或商业投资者。其日常运作本身已需要处理合约、财务及工程管理，组织能力普遍高于住宅楼宇的业主。自2020年推行条例以来，目标工业建筑物的消防安全改善工程普遍取得良好进展。截至2026年5月底，在消防处向目标工业建筑物个别单位发出的指示中，已有91%完成遵办。因此政府认为，现时并无迫切需要为目标工业建筑物引入代办工程。

邓炳强续指，若无合理辩解而未遵从指示，执法当局可向裁判官申请「符合消防安全令」，强制在指定期限内完成工程。若期满后仍未遵从，可进一步申请「禁止令」，禁止使用该建筑物或其部分空间。

另一方面，若消防处发现工业建筑物存在即时火警危险，可发出「消除火警危险通知书」，规定在指定限期内消除火警危险。若未获遵办，当局可直接采取行动消除相关火警危险并追讨开支，或向裁判官申请「火警危险令」强制消除危险，甚至进一步申请「禁止令」。他强调，政府将继续密切留意条例的执法情况，以多管齐下的方式鼓励业主尽快遵从相关要求。

「物联网火警侦测系统」表现稳定运作良好

邓炳强表示，消防处在2025年年底推行「物联网火警侦测系统」先导计划，在全港十幢选定的六层或以下旧式综合用途楼宇安装该系统以评估其可行性与成效，并免除相关楼宇装设消防喉辘、消防水缸及水泵等消防装置，协助业主以更便捷的方式遵从指示。试行期间，该系统表现稳定、运作良好，且未录得任何误报。由于成效理想并符合预期，消防处已接纳以该系统及手提灭火筒，作为《消防安全（建筑物）条例》所规管的六层或以下综合用途及住用楼宇，装设消防喉辘系统和手控火警警报系统的替代方案。

邓炳强更指，消防处正探讨将该系统延伸至受《消防安全（建筑物）条例》规管的七层或以上综合用途及住用楼宇的技术可行性。至于目标工业建筑物，由于其火警风险较高，且消防要求亦与综合用途及住用楼宇不同，如整幢建筑物须装设自动洒水系统等，故现时未能以物联网火警侦测系统作为替代方案。消防处亦鼓励工业建筑物及其他合适建筑物自愿安装相关系统。

方国珊关注工厦未安装消防花洒系统数目

方国珊指出，当局曾表示业主需要6至8年才能完全遵办消防安全指示，过程中亦容易出现协调困难。另外，她亦询问目前全港共有多少幢相关工厦尚未安装消防花洒系统，当局有何措施协助业主加快工程。

邓炳强回应指出，目前全港约1,200多幢目标建筑物中，约有440幢完全没有或仅局部安装消防花洒系统，在新法例的要求下，这些大厦均须进行加装花洒系统的工程。

邓炳强解释，相关合规工程平均需时6至8年，特别是公用部分的工程，面对不少限制。大厦需要透过业主立案法团进行招标、聘请顾问、设计图则，并经历审批至施工等一系列繁复程序，所需时间确实较长。在进行花洒工程时，必须配合进入个别不同的使用者单位内施工，届时相关单位需要暂停运作，因此在时间安排上需时更长。

不过，邓炳强补充，若大厦属于单一业主或由单一使用者使用，统筹过程则会显著加快，部分个案最快可于一至两年内完成。单一业主大厦最快两年内完成。

82幢至今从未进行巡查

自由党李镇强指出，早前审计署报告显示，在345幢完全没有或仅局部安装花洒系统的高危工厦中，即使相关法例已生效多年，仍有24%（即82幢）至今从未进行巡查。他续指，屋宇署与消防处目前每年仅巡查约60幢高危目标建筑物，质疑当局有否统计何时才能完成全港所有目标工厦的巡查工作。

邓炳强：发消防安全指示不代表大厦现时不安全

邓炳强回应时首先澄清，当局向大部分大厦发出了消防安全指示要求提升水平，但并不代表大厦现时不安全。他重申，若当局发现大厦存在即时危险，会随即发出「即时消除危险通知书」以作改善。

邓炳强表示，全港大约有440幢工厦并未设有相关的花洒系统。当局在评估市场能力及政府工作情况后，制订了目前每年巡查约60幢工业大厦的工作模式，形容是务实的做法。截至目前为止，当局已完成巡查321幢目标建筑物，并向其中的299幢大厦发出了消防安全指示。他预计，要完成全港所有此类目标楼宇的巡查工作，可能需要十多年的时间。

记者：李健威

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