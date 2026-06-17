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政府拟降商用司机体检年龄至65岁   运物局：正敲定立法细节 目标下月汇报进展

政情
更新时间：12:33 2026-06-17 HKT
发布时间：12:33 2026-06-17 HKT

有立法会议员关注提升高龄职业司机驾驶安全的措施。运输及物流局副局长廖振新表示，政府早前已检视《道路交通（驾驶执照）规例》下的要求及机制，并建议提高司机的医学证明要求、将商用车辆司机提交医学检验证明的年龄下限，由70岁降至65岁，并缩短驾驶执照的有效期等，当局正敲定立法细节，并积极推展草拟法例及相关准备工作，目标于下月向立法会交通事务委员会汇报最新进展。

探讨应用创新科技及人工智能进行驾驶评估

他续称，政府亦会继续探讨如何应用创新科技及人工智能，于年长司机的驾驶表现评估，例如内地的自助医学检验亭为驾驶执照申请人提供基本身体检查；南韩于今年推出自愿性驾驶模拟测试计划供长者参加等，政府会密切监察这些技术的发展及成效，并研究在香港引入类似服务的可行性。当局亦正与医务衞生局保持紧密沟通，探讨如何利用基层医疗服务，鼓励商用车辆司机及早了解及持续监察自身健康状况。

他表示，政府亦持续与业界探讨适当措施，以提升服务质素，并鼓励营运商创造良好的工作环境，同时当局于去年11月进一步优化的士笔试，优化后每月平均考生人数增加四成，29岁或以下考生的报考及合格人数均录得上升。

记者：郭咏欣

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