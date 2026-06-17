香港五年规划︱政制局：规划出台后可因时制宜微调步伐 林正财倡配合《施政报告》化为具体KPI

政府展开为期两个月的香港首个五年规划公众咨询。咨询文件分为6个部分，涵盖经济、创科、民生、碳中和及气候变化等未来五年的发展及规划等。行政会议成员林正财认为，五年规划确立了清晰的长期愿景及目标性指标，而每年的《施政报告》则可视为落实该规划的「进度表」或具体KPI（关键绩效指标）。政制及内地事务局局长谢小华则指，规划是方向性的文件，但亦欢迎市民提较具体的意见，而规划亦不是铁板一块，出台后因应时局，推展的步伐亦可作一定微调。

林正财今（17日）在电台节目表示，在民生方面，社会高龄化是香港面临的重大挑战，本港未来将迎来高龄化最高峰时期，预计每3人中便有一位长者，并可能出现多达50万名认知障碍症患者。他强调，单靠增建老人院舍或改善单一服务并不足够，且在维持政府财政稳健的可持续发展前提下，传统大规模建院舍的模式在财政上亦难以负担。

应对人口老化危机 施政报告将成「进度表」

林正财提倡社会各界需具备创新思维，全面建设长者友善及认知障碍友善的社区与屋邨。透过物业管理、科技应用及社会服务的配合，能让长者及认知障碍患者在自己居住的屋苑内安全活动、购物及到公园散步等，实现真正的居家安老，从而减轻照顾者压力及防范家庭惨剧。单是一个项目，就有很多执行的细节要处理，因此需要有五年的规划。

他认为，五年规划确立了清晰的长期愿景及目标性指标，如五年内全港屋邨达到认知障碍友善，而每年的《施政报告》则可视为落实该规划的进度表或具体KPI（关键绩效指标），按部就班推行，未来如何将施政报告和五年规划好好结合，是接下来的挑战，亦是解决一些结构性问题的契机，确保政府在处理深层次结构性问题时不会失焦。

吴杰庄：期望五年规划 打造「政产学研投」联动生态圈

在同一节目上，立法会议员吴杰庄对咨询文件提出加快国际创新科技中心建设、打造国际高端人才集聚高地，以及推进传统优势产业与新型工业融合发展表示支持，并指业界对首份五年规划反应积极。

吴杰庄期望透过五年规划，打造「政产学研投」紧密联动的创科生态圈。他认为，人才与龙头企业是两大核心，香港须双管齐下：一方面吸引世界级龙头科技企业落户，另一方面培育本地独角兽企业，助其成长为行业领袖。同时，必须完善「精准育才、引才、留才」策略，并以北部都会区及大学城为引擎，结合上中下游产业，形成完整生态。

他表示，大型企业落户香港需要庞大的发展空间，北部都会区能补足市区土地不足，满足大型企业发展需求，这也是国务院港澳办主任夏宝龙到港后随即视察的原因。人才去留亦取决于生活配套，如居住空间和国际学校等；而大湾区融合则可为中下游生产提供更多空间，让人才有更大发挥机会。

建议增加每年奖学金名额吸引人才

人才布局方面，吴杰庄指现时吸引的人才以华人为主，但香港有条件拓展至其他国际领域。他建议从大学阶段入手，透过奖学金吸引国际学生来港，并推动商界参与，将每年奖学金名额由150个增至200至300个，相信这批在港受训的学生将成为未来创科主力。

他期望未来的北都大学城不仅提供更大的发展空间，更能将实验室与业界深度结合。透过在实验室旁设立创科孵化基地，让优秀企业进驻并为初创科技平台「赋能」，从而将科研成果直接转化为产业，构建一个充满活力且汇聚全球年轻人才的创科生态圈。

对于五年规划是否设立KPI，吴杰庄认为市场变化迅速，未必需要定立过于硬性的指标，但适宜加入指导性指标，以保持灵活性并引导发展方向。

政制局：欢迎提具体措施建议 规划定稿后步伐仍可调整

谢小华则在商台节目被问及，规划内容都是方向性、策略性为主，如市民希望提出一些贴身的意见，例如「想易啲买楼」、「起多啲公屋」等是否可以。她回应指规划内容固然是方向性，但绝对欢迎市民提出具体的措施建议，因为这也有助政府思考「如何推展到这个方向」。

被问及五年规划正式发布后能否因应时局变化作更改，谢小华指规划只是提供一个大方向蓝图，当然可因时制宜，在资源优次上作调整，例如「有个别项目，突然之间经济环境唔好，系咪仲要推呢？有啲步伐系可以微调。」

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