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夏宝龙访港．持续更新︱第二日行程 早上参观新皇岗口岸、货柜码头 下午离港

政情
更新时间：10:49 2026-06-17 HKT
发布时间：10:49 2026-06-17 HKT

中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙今日（17日）在港进行第二日考察调研行程。他昨日分别考察古洞北新发展区、河套香港园区、简约公屋、北都大学城等。他今日早上先参观新皇岗口岸，其后参观中远国际货柜码头，于下午离港。《星岛头条》直击重点行程。

皇岗口岸是深港之间，唯一24小时通关的旅检口岸，亦是目前全球最大的陆路口岸。全国人大常委会下周将审议，授权香港特别行政区对口岸港方区域及相关延伸区实施管辖的议案。目前官方未公布新皇岗口岗何时启用，但据官媒报道预料会在7月。

夏宝龙一行人于上午约10时45分到达葵涌中远国际货柜码头，夏在车上向在场记者挥手。行政长官李家超、中联办主任周霁亦在车上陪同夏宝龙考察。

记者：黄子龙

摄影：卢江球

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