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夏宝龙访港︱陈国基：深感中央重视和责任重大 陈茂波：加快北都工作进程信心

政情
更新时间：20:30 2026-06-16 HKT
发布时间：20:30 2026-06-16 HKT

中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙今日（16日）抵港，展开两日的考察，就香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设进行调研。在行政长官李家超率领下，多名特区政府官员陪同考察。政务司司长陈国基表示，在陪同夏宝龙考察过程中，「深切感受到中央对香港提升治理效能、加快经济社会发展，更好融入和服务国家大局充满期待，以及特区政府在制定首份五年规划及加快北都建设上责任重大。」

财政司司长陈茂波亦指，夏宝龙对北都十分关心，对香港编制首个五年计划、推动科技、教育、人才一体化发展，加速产业升级和经济转型高度重视，并十分支持。夏宝龙的考察和指导，进一步坚定特区政府继续推动改革和创新、加快北都工作进程的信心和决心。

香港五年规划是信任也是必须做好的任务

陈国基在社交平台撰文指，虽然今日天气不稳，但夏宝龙的考察行程紧密、马不停蹄，交流深入细致、重点突出，他对香港发展的高度重视、提点引领让自己和政府同仁深受鼓舞和启发。

陈国基表示，中央将对接国家「十五五」规划，以及香港首份五年规划的任务交给特区政府，「是一份信任，也是一份必须做好的任务」。他指，「十五五」规划为香港提供庞大机遇，只要对接好国家规划，香港便可在融入和服务两方面有更大作为。另外，北部都会区的规划建设已写入国家「十五五」规划，可见北都未来是香港中长期发展的重要引擎，更要定位为整个粤港澳大湾区建设的重要平台，加强与深圳和大湾区内地城市的规划对接、发展联动和资源共享，把北都的「戏台」搭得更大，「戏码」更加精彩。

香港首份五年规划公众咨询昨日（15日）已正式展开，陈国基形容这是凝聚社会共识、汇集各界智慧的重要行动，呼吁各行各业翘楚和市民踊跃表达愿景、经验及建议，共同为建设更加繁荣美好的香港。

夏宝龙支持科技教育人才一体化

陈茂波在社交平台表示，夏宝龙对香港编制首个五年计划、推动科技教育人才一体化表示支持，政府将把握国家「十五五」规划机遇，以「人工智能＋」和「金融＋」策略，加速北都建设并为香港经济转型增添动力。夏宝龙对北都发展表示十分关心，并高度重视及支持香港编制首个五年计划、推动科技、教育、人才一体化发展，以加速产业升级与经济转型。特区政府表示，夏宝龙的考察和指导，进一步坚定了政府继续推动改革创新、加快北都工作进程的信心与决心。

他又指，过去几年，在特区政府与社会各界共同努力下，北都建设已取得阶段性成果，包括大学城规划、河套园区企业进驻、数据园区建设、先进制造投产，以及各类基础设施和配套加速到位。北都的宏大蓝图正逐步转化为具效益的实际成果，政府将继续全力加快推进相关工作。

他强调，面对未来将会锁定方向、清晰目标、接续奋斗。特区政府将以时不我待的迫切感，继续推动北都发展计划的落实，为香港下一波经济增长开拓新曲线，为市民提供更广阔的优质就业与生活空间，并积极贡献国家发展大局。

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