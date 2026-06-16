夏宝龙考察港深创科园及微电子中心 肯定香港创科发展 孙东：为北都注入「强心针」

中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙今早（16日）抵港，展开考察调研两日，他今日先后到访北部都会区3个创科设施，包括位于河套的港深创科园、元朗微电子研发院及沙岭国际数据中心。创新科技及工业局局长孙东午后见记者时表示，向夏宝龙讲解了3个创科项目的园区建设、规划进度等工作。他又指夏宝龙参观了一些已进驻园区的企业，并与他们交流。

利用宝贵窗口加快香港建设

孙东表示，夏宝龙充分肯定特区政府全速推推进河套香港园区的建设以及其他两个项目的工作，并在短时间内取得初步成果，「让我们深切明白到一定要对接国家发展战略，必须以只争朝夕的精神跑出香港新的加速。」他指夏宝龙强调未来五年须把握「十五五」规划带来的机遇，利用宝贵的窗口加快香港建设。

他又指，河套香港园区首三座大楼已于去年12月启用，余下五座大楼建设进度良好，其中一座已完工、出租率达75%，其余四座将于今年底落成。他形容夏宝龙今日的考察对未来在北都推动国际创科发展是注入了「强心针」，接下来会带领创科局全体同事全力推动北都三个创科园区的建设，为国家建设高水平科技自立自强贡献香港力量。

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