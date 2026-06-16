公务员拉Curve︱陈祖光忧摧毁纪律部队团队信任 杨何：新制度让同事正视弱点

公务员事务局将于10月推出「公务员评核制度优化计划（第一期）」，引入「指导性分布机制」（拉Curve）。公务员事务局局长杨何蓓茵今午（16日）出席立法会公务员及资助机构员工事务委员会时指，会在参与的职系完成两个评核周期后、即2年后进行检讨，以决定未来路向。

陈祖光：硬性设定变相承认团队无可能全是精英

曾任警察的选委界议员陈祖光表示，指导性常态分布的理念本质上会对团队凝聚力带来冲击，难以做到上下一心。他指，制度硬性设定一定有人被评为卓越，也一定有人被评为表现欠佳，变相承认团队不可能全部都是精英。这种强制排队的内部竞争，容易摧毁团队协作。

陈祖光指，警队及纪律部队强调生死与共、上下一心，前线行动的成功依赖队员毫无保留的信任。若硬要在一个同样拼命的队伍中，分出表现最好的5%和最差的5%，只会瓦解团队士气及信任。他强调，警队及纪律部队之所以有战斗力，因为队员两肋插刀、互相信任，而非互相践踏、人人自危，促请当局正视民官系统与纪律部队在本质上的差异，并在最后调整后，才将新制度落实到纪律部队。

杨何蓓茵指，公务员优化计划并非让同一职系的同事互相践踏，而是希望有更公正的评核。她表示，外界评论有时会用一些较差的形容词，指公务员欠缺某些能力，但实际未必如此，可能只是相关公务员未被安排在最合适的岗位。新制度的目的是积极找出这些同事，让他们正视自己的弱点，做好工作。

关注小型部门难达标 局方：非要求「交人头」

民建联何俊贤关注，一些只有4至5人的小型部门，较难要求其必须有人被评为不合格。他指，这些部门可能由4人承担7人的工作量，亦难以要求他们完全零出错，当局或需在容错率上设定标准。

杨何蓓茵强调，新机制不是要求部门「交人头」，亦非俗称的「拉Curve」。当局可以容许部门内很多人表现良好并超出上限，亦可以没有人表现差至触及下限，只是需要提供理据解说。她明白小型部门的情况，故50人或以下的职系，不一定需要4、5、6级跟从指引，但1、2级必须区分出来。她解释，人手少的部门，可供晋升的职位也较少，因此更有需要识别出表现更佳的人员。

记者：郭咏欣

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