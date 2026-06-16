公务员划一加薪2%︱议员质疑不跟随薪酬趋势调查 局方：经济复苏不平均需审慎理财

行政长官会同行政会议今早（16日）决定，2026至2027年度划一上调高层、中层及低层薪金级别和首长级公务员薪酬2%，生效日期追溯至4月1日。立法会公务员及资助机构员工事务委员会今午（16日）召开会议讨论，公务员事务局局长杨何蓓茵重申，公务员团队是特区政府的骨干，各级公务员正面对日益增加的工作量及挑战，政府肯定公务员为推展各项新猷及重大措施的努力。适度的薪酬调整能体现政府对公务员工作的认可，亦能保持他们在通胀环境下的购买力，并让他们分享经济成果。

议员忧流失高层人才 杨何：私人市场无同类机会

劳联林振升表示，自2020年起，政府多次加薪不跟随薪酬趋势调查结果。举例今次中层指标为2.64%，为何不划一加2.64%，形容做法会令公务员更易接受，且对公众来说相对合理，关注这项调查长远继续做下去的意义何在，担心将来调查结果会被边缘化。他亦担心高层加幅永远不跟随调查结果，会否对挽留高级公务员造成影响。

杨何蓓茵解释，2020年后香港面临很大挑战，疫情后需时恢复，现时势头看似良好，但复苏步伐不平均，部分行业需要转型，因此在经济层面需要审慎处理，「要看有多稳阵」。今年面对国际地缘政治问题，民生亦受影响，令当局必须审慎考虑整体数字，因此得出划一加薪2%的决定。

她表示，明白跟随中层调查结果加2.64%是很容易，但不能只看单一数字，需要考虑所有因素才得出现时结果。至于高层，她指无论是专业职系或一般政务职系，薪酬回报是考虑因素之一，但在政府内的发展空间、专业满足感等，特别是高层的工作在私人市场并无同类机会，仍具吸引力。她相信不会每年情况都一样，寄望将来经济好转，可收窄与私人机构的差距。

选委界卜国明表示，香港今年经济势头良好，当局说担心未来不明朗因素，但这些因素可正可负，形容「要担心永远都可以」。公务员在部门削减资源下仍努力提速、提效、提质、提量工作，他们应得到回报，质疑为何不能给予中层调查结果的2.64%加幅。

杨何蓓茵回应称，很多人认为2.64%与2%之间只差20亿元，微不足道，但当局在当下始终需要「划一条线」，很难说划在哪个位置才算合适，重申需审视当前形势，审慎处理财政。

记者：郭咏欣