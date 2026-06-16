夏宝龙访港︱多名局长汇报北都发展 古洞北成房屋供应「粮仓」 访河套肯定香港创科发展

中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙今早（16日）抵港，展开一连两日考察调研，主题为香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设。多名局长分别向夏宝龙介绍北部都会区发展与规划进度，包括古洞北新发展区、河套香港园区、简约公屋、北都大学城等。其中，发展局局长宁汉豪汇报古洞北发展，提到当区以住宅社区、政府和社区设施为主，是香港未来几年房屋供应的重要「粮仓」。此外，夏宝龙下午到访河套香港园区，创科局局长孙东指，夏宝龙充分肯定香港创科发展，为北都发展注入强心针。据了解，今次考察地点皆经过精心挑选，其中拣选河套作实地调研，反映中央关心香港在大湾区协作中如何在创科发展中发挥关键作用，亦是中央释放正面讯息，肯定特区政府在创科发展作出的总体谋划。

何永贤介绍简约公屋 夏宝龙看见居民笑容感欣慰

房屋局局长何永贤陪同夏宝龙参观元朗简约公屋。她表示，过程中向夏宝龙介绍攸壆路及其他简约公屋项目进度，指年内会有两万个单位供应，达到26/27年目标。她亦介绍透过「组装合成法（MIC）」，利用珠海、江门、惠州等大湾区城市厂房，以预制组件帮助香港房屋问题。

何永贤透露，特首李家超和夏宝龙进入其中一个单位，探望首户入住攸壆路项目的一家人，与他们亲切聊天，亦留意到他们的居屋环境大大改善，住户称不论生活环境，抑或租金负担都改善很多，更已获分配传统公屋。何永贤形容，夏宝龙一行人看到简约公屋居民及小朋友笑容，以及种族共融，对此感到欣慰。

相关新闻：夏宝龙访元朗简约公屋 何永贤介绍「组装合成法」助加快上楼：夏宝龙看到居民笑容感欣慰

陈美宝讲解北都交通运输及游艇经济发展

在北都调研期间，运输及物流局局长陈美宝向夏宝龙讲解北都的交通运输、物流，以及香港在游艇经济方面的发展。陈美宝感谢夏宝龙亲身来港指导，让运物局团队能透彻理解配合国家发展战略、为香港共创未来的规划蓝图。她指北部都会区是香港未来经济发展引擎，当局团队全力推进交通配套工作，为北都创造发展容量，打通香港与内地的人流及物流输送管道。

陈美宝向夏宝龙介绍拓展游艇经济的措施，并感谢国家支持香港的「游艇经济」发展。她说，会继续与相关部门就「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施保持紧密沟通，为本地游艇经济的发展构建一个健康、可持续且具竞争力的环境，让香港可依托大湾区在游艇制造方面的基础，发挥国际平台及专业服务优势，促进产业升级，吸引国际高端客群集聚，开拓香港海事服务业的多元发展。

宁汉豪汇报洪水桥/厦村、古洞北规划建设

发展局局长宁汉豪早上在洪水桥／厦村新发展区社区联络中心向夏宝龙汇报该区的规划和建设情况。她表示，洪水桥／厦村新发展区将会是北都其中一个较早成形的发展区，未来五年整个北都目标产出900公顷熟地，其中250公顷来自洪水桥／厦村新发展区。该区采用「产学城区」布局，汇聚高端产业和高等教育于一区。其中，大学核心设施用地将于今年底起至五年规划期的中段陆续完成平整。产业用地方面，政府早前已成立洪水桥产业园公司，负责发展和营运洪水桥23公顷产业用地，预计公司年中投入运作；而区内约11公顷包括住宅和产业的「片区开发」用地亦正进行招标，将于7月初截标。

下午，夏宝龙考察古洞北新发展区，实地了解该区整体规划及建设情况。古洞北新发展区以住宅社区及政府和社区设施为主，是香港未来几年的一个重要房屋供应「粮仓」，配合东铁线古洞站明年启用，今年底至2027/28年度预计约15,000个公、私营房屋单位陆续落成入伙。宁汉豪向夏宝龙介绍了区内公营及私人房屋发展项目、专用安置屋邨、政府联用综合大楼及办公大楼、兴建中的北都核心展厅以及中央公园的建设进度。她亦向夏宝龙汇报了加快北都建设的多项举措，包括将于今年年中提交立法会的北都专属法例。

蔡若莲介绍北都大学城规划及进展

教育局局长蔡若莲在洪水桥大学城用地向夏宝龙介绍北都大学城的整体规划、发展愿景及最新进展等情况。蔡若莲表示，特别感谢夏宝龙对北部都会区及大学城发展的关心，亲临调研并给予宝贵的指导，表达中央对香港未来发展的高度重视，尤其对高等教育和青年人的关心关爱，让当局深感鼓舞，对未来大学城的建设充满信心。

蔡若莲指北都大学城建设，将为北都发展注入核心动能，巩固香港作为「国际专上教育枢纽」的地位，成为香港贡献「教育强国」建设的核心载体，努力建设成科技创新策源地，助力国家实现高水平科技自立自强与高品质发展，为国家及区域发展贡献战略价值。

相关新闻：

夏宝龙访港．持续更新︱早上参观元朗攸壆路简约公屋 下午考察港铁古洞站、港深创科园

港澳办主任夏宝龙明起访港两天 就对接国家「十五五」及推动北都建设考察调研

消息：夏宝龙周二来港考察两天 学者指中央关注香港「五年规划」编制

孙东讲解3个创科项目园区建设：夏宝龙充分肯定创科发展

夏宝龙下午到访北部都会区3个创科设施，包括位于河套的港深创科园、元朗微电子研发院及沙岭国际数据中心。创新科技及工业局局长孙东见记者时表示，向夏宝龙讲解了3个创科项目的园区建设、规划进度等工作，夏宝龙参观了一些已进驻园区的企业，并与他们交流。

孙东表示，夏宝龙充分肯定特区政府全速推推进河套香港园区的建设以及其他两个项目的工作，并在短时间内取得初步成果。同时，他指夏宝龙强调未来五年须把握「十五五」规划带来的机遇，利用宝贵的窗口加快香港建设。

夏宝龙访中央援港应急医院

夏宝龙亦到访位于河套香港园区的中央援港应急医院，听取汇报香港特区善用应急医院的情况。应急医院是中央在香港抗疫最关键时刻给予大力支持的重要体现，疫后局方善用这项宝贵资源，转型成为医管局「日间医疗服务中心」及「粤港澳大湾区国际临床试验所(GBAICTI)」，为本港市民提供先进医疗服务，以及支持河套「一区两园」协同推动生物医药创新。日间医疗服务中心至今已提供逾11万人次诊断治疗及近25万宗化验检测服务，令参加各项诊断治疗的病人轮候时间大幅缩减七至八成。

目前河套已有学研协同的良好起点，在应急医院的粤港澳大湾区国际临床试验所由香港大学李嘉诚医学院营运，而香港中文大学医学院则与医管局合作管理生物样本库。随着北部都会区大学城、牛潭尾第三所医学院永久校舍和综合医教研医院，以及新田科技城的建设，各家大学和众多海内外企业的投入参与，将强化「产学研」一体化发展，包括培育生命健康科技和医疗创新等方面人才，推动医疗创新及生物医药产业发展。