夏宝龙访元朗简约公屋 见居民笑容感欣慰 议员：了解简约屋改善基层住屋成效

中央港澳办主任夏宝龙今日（16日）早上抵港，一连两日在本港考察调研，主题为香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设。夏宝龙早上到元朗攸壆路简约公屋项目考察调研，陪同夏宝龙的房屋局局长何永贤见记者时表示，她向对方介绍攸壆路简约公屋入住1年多后，已经完全住满居民，而其他项目会陆续在今年下半年供应约两万个单位，达到2026/27年度目标。

她又介绍透过「组装合成法（MIC）」，利用珠海、江门、惠州等大湾区城市厂房，以预制组件帮助香港房屋问题。她形容，夏宝龙一行人看到简约公屋居民及小朋友笑容，以及种族共融，对此感到欣慰。

夏宝龙伙特首与简约公屋住户聊天

何永贤表示，特首李家超和夏宝龙进入其中一个单位探望首户入住攸壆路项目的一家人，与他们亲切聊天，亦留意到他们的居屋环境大大改善。其父亲称不论生活环境，抑或租金负担都改善很多，更了解到他们已获分配传统公屋。何永贤形容，这非常体现到简约公屋作用和意义，向居屋在恶劣环境的朋友提供选择，使他们在轮候公屋时都能即时改善家庭环境。

攸壆路简约公屋提供2,156个单位，去年3月起陆续入伙。特区政府昨日公布香港首个「五年规划」公众咨询文件，将原本属短期性质的简约公屋，纳入五年规划。

郑泳舜：考察简约屋可了解成效

对于夏宝龙前往简约公屋项目考察，民建联立法会议员郑泳舜表示，感谢夏宝龙亲临项目现场，可见中央对香港基层市民住屋支援的高度重视。郑泳舜指，夏主任过往多次强调，住房问题是香港社会必须正视的深层次矛盾，亦是最大的民生痛点，认为夏主任今次考察可以了解政府推行简约公屋、取缔劣质「㓥房」等政策的实际成效，对改善基层居住环境的作用。

对于简约公屋纳入长远香港「五年规划」，郑泳舜相信，这让政府在规划上可以更有系统地设定具体指标，期望日后可以将公屋综合轮候时间压缩至4年内，为基层住户提供更明确的上楼时间表。

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