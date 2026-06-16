公务员划一加薪2%｜华员会批局方「傲慢」无听意见 原要求加4.12%：公仆付出未获认同

公务员事务局今日（16日）公布，行政长官会同行政会议决定在2026至27年度，划一上调高层、中层、低层薪金级别及首长级公务员的薪酬2%，生效日期追溯至2026年4月1日。华员会会长蔡冠龙向《星岛头条》表示失望，形容局方做法「傲慢」，未有考虑工会意见，忽视公务员除了是为公众服务，本身亦是「打工仔」，有关做法难免打击公务员士气。

工会原要求加薪4.12% 批局方无视意见

上周行会提出划一加薪2%后，蔡冠龙已公开批评行会「做场戏」，不听职方意见，又叹称公众无视公仆付出，「衰嘢就日日数住」。不过，行会最终仍决定划一加薪2%，蔡冠龙表示，早前与局方开会期间，曾表达希望当局体察低层级人员的处境，提出合理且具激励性的薪酬调整，以肯定公务员的贡献、稳定团队士气、挽留人才，并提升政府施政效能。华员会为此建议高、中、低层公务员划一上调薪酬4.12%。他批评局方做法「傲慢」，咨询结束后根本未有采纳工会提出的意见。

澄清「薪高粮准」误解 称加薪难追通胀变相减薪

蔡冠龙又澄清社会上对公务员的一些错误刻板印象，例如有人批评公务员「薪高粮准」，直指这类说法带有误导性，对公务员并不公平。他重申今次加薪幅度未能追上通胀，等同变相减薪，难免打击士气。他又关注公务员体系长期未能足额招聘，人手短缺维持约两万人，担心情况会影响日后招募，令加入政府的人数进一步减少，直言「公务员过去一直为政府付出，却没有得到认同。」

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大火事件影响加薪决定？ 蔡冠龙：不应全体公务员承担

对于有意见认为大埔宏福苑大火影响政府最终的加薪决定，蔡冠龙直言「没想到社会反应会那么大」。不过他认同行会成员汤家骅早前说法，「那件事要负责任的人不是一般公务员，是某一些部门的领导层或者管理层。这次大火涉及的是最多五、六个部门，但政府有50多个部门，是否全部人都因为这件事而无法加薪？」

公务员事务局局长杨何蓓茵近日表示，公务员薪酬调整并非追随通胀，若放长线观察过去10年或25年，累计加幅已跑赢累计通胀。她强调，公务员吸引之处包括使命感及满足感。

记者︰黄子龙

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