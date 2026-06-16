律政司提7项建议优化调解规管框架 林定国：草案下半年交立法会审议

律政司今日（16日）宣布，辖下调解监管制度工作小组完成检视香港调解规管框架，并提出七项建议措施，以完善相关规管制度，提升香港调解服务的专业水平和竞争力。律政司司长林定国表示，完善调解制度，正是法律服务回应咨询三大策略方向的具体工作之一：让市民和企业使用更广泛使用更专业的方式处理争议，让香港的国际争议解决服务更能对接本地和国际市场需要。律政司会就修订条例草案拟稿的主要条文展开咨询，计划今年下半年将相关草案提交立法会审议。

完成全面检视敲定七项建议

律政司辖下调解监管制度工作小组于2024年年底完成全面检视，并在去年完成持份者咨询后，敲定七项建议措施，包括：

（一）调解在香港继续作为非持牌活动，执业调解员毋须受强制发牌或认证制度规管。



（二）香港调解资历评审协会有限公司（香港调评会）应继续以担保有限公司形式运作，以履行其作为由业界主导的调解资历认可及监管机构的角色，并强化和扩大其角色及职能。



（三）透过修订法例，赋予香港调评会在当事人未能就调解员人选达成共识时的法定委任调解员权力。



（四）香港调评会应完成《香港调解守则》（《调解守则》）的检视，并在往后全面主导及负责检视、管理及施行《调解守则》，以提供一致的专业标准。



（五）加强推广工作以鼓励当事人采用《调解守则》。



（六）香港调评会应敲定并落实健全的投诉处理及纪律处分框架，以执行《调解守则》，并应采取措施在其网站建立公布纪律裁决结果的资料库。



（七）香港调评会应作为香港调解业界的代表，积极参与全球关于争议解决的讨论，并促进与世界各地调解机构的合作。

林定国：完善相关规管制度 提升香港调解服务专业水平

林定国在社交平台表示，工作小组完成检视香港调解规管框架，提出7项建议措施，以完善相关规管制度，推动调解普及化、国际化和专业化，提升香港调解服务的专业水平和竞争力，同时回应行政长官《施政报告》中加强调解专业认证和纪律事宜制度规管的政策措施 。

他指，普及化的关键在于市民大众多用调解。然而，某些情况下，双方不是不想调解，而是未能就调解员人选达成共识。建议透过立法，也是唯一的立法建议，赋予香港调解资历评审协会有限公司（香港调评会）权力，在双方没有协议，或者未能委任调解员的状况之下，代双方委任一名调解员，先展开调解第一步。律政司今天会就修订条例草案拟稿的主要条文展开咨询，计划今年下半年将相关草案提交立法会审议。

国际化最重要是不设任何规范，限制人员在香港做调解，所以我们不设任何发牌制度，欢迎有能力、有兴趣的人参与调解工作。因应香港调评会的特别角色，他们亦将肩负与律政司一起推广香港调解的重要责任。

巩固香港作为「调解之都」地位

至于专业化，专业水平应该以专业自主为大原则。所以今次的建议，是强化香港调评会在维护专业水平，包括纪律方面的重要角色。为配合这项工作，调评会已经修订了《香港调解守则》，也准备优化其纪律调查制度。

政策方面，政府自去年2月6日起，已将调解条款纳入政府的适用合约作为整体政策。政策生效以来，律政司一直跟进政府各部门的执行情况。根据最新统计数字，在属于该政策适用范围内的政府合约已有超过95%按照规定纳入调解条款，彰显政府以身作则，致力推动「调解为先」以解决争议。

林定国表示，律政司会继续与香港调评会及业界保持良好沟通，推进落实相关建议措施，巩固香港作为「调解之都」的地位。

