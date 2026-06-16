公务员加薪︱行政长官会同行政会议决定 划一上调薪酬2% 追溯至4月1日生效

公务员事务局今日（16日）公布，行政长官会同行政会议决定在2026至27年度，划一上调高层、中层及低层薪金级别和首长级公务员的薪酬2%，生效日期追溯至2026年4月1日。

在作出以上决定时，行政长官会同行政会议已充分考虑职方对薪酬调整方案的回应，以及既定公务员薪酬调整机制下的所有相关因素，包括香港经济状况、生活费用的变动、政府的财政状况、从薪酬趋势调查得出的薪酬趋势净指标、职方对薪酬调整的要求及公务员士气。

发言人说，过去一年，香港经济录得实质性增长，物价温和上涨，私营机构薪酬亦呈上调趋势。行政长官会同行政会议对整体公务员在面对日益增加的工作量及挑战时，为推行各项新猷及重大措施的付出和努力予以肯定。然而，政府需要审慎管理公共财政，以配合未来发展所需和应付地缘政局持续不明朗可能在短期内影响民生的不时之需。经充分考虑及平衡各项相关因素后，行政长官会同行政会议决定划一上调公务员薪酬2%。

政府会尽快将2026至27年度公务员薪酬调整建议提交立法会财务委员会考虑。