议政随想︱谭镇国：《五年规划谋长远 北都引擎添动能》

特区政府发表首份五年规划公众咨询文件，专设篇章阐述北部都会区发展方向，定位其为拓展发展空间、对接大湾区的核心增长引擎，与国家《十五五规划纲要》一脉相承。中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙本周来港考察调研，亦亲赴洪水桥／厦村及古洞北新发展区，了解「产学城区」布局及房屋供应规划，听取加快北都建设的举措汇报，充分体现中央对北都对接国家战略的高度重视与殷切期许。

夏主任此行考察重点，与咨询文件方向高度呼应。文件提出加快建设北都，以大学城为重要引擎推动北都成为国际专上教育枢纽；以河套及新田科技城为核心构建创科产业链；并结合牛潭尾第三所医学院，推动医疗创新及生物医药产业发展。

特区政府发表首份五年规划公众咨询文件。

上述方向，正是社会共同期盼，也是北都的成功要素。我与新界社团联会一直推动要以产业带动北都发展，多次提出须以明确目标和诱因吸引龙头企业落户。创科作为重点，须与现代物流及高端专业服务深度联动，释放协同效应；大学城应吸引本地及国际知名院校入驻，产业创科紧密扣连，形成产学研生态圈，打造人才高地；生命健康科技结合第三所医学院及产业，则有望成为香港医药成果连通内地与世界的平台。

我期望社会积极为五年规划发表意见，共同构建香港未来。我亦相信北都有对接国家战略的清晰方向，必定对产业落地﹑招商引资发挥重要作用，从而创造就业职位及带动经济，令北都成为宜居宜业宜游的地方，令市民早日分享到北都发展的好处。

谭镇国