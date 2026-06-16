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香港五年规划︱政制局：各政策局正快马加鞭整理分析 广纳民意制定具执行性的规划

政情
更新时间：09:27 2026-06-16 HKT
发布时间：09:27 2026-06-16 HKT

政府由昨（15日）起展开为期两个月的香港首个五年规划公众咨询，政制及内地事务局局长谢小华强调，五年规划是具前瞻性及策略性的规划政策文件，将聚焦未来五年的整体发展方向、战略目标及重点工作部署。各政策局正快马加鞭进行整理分析，务求制定出一份以民为本且具执行性的规划。

谢小华今早（16日）在电台节目表示，香港五年规划主要聚焦未来5年香港的整体发展方向 ，对接国家「十五五」发展大局，以及发挥香港在「一国两制」下的独特优势。具体目标包括巩固国际金融中心、航运中心及贸易中心地位，加快发展为国际创科中心，并以加快发展北部都会区，及发展大湾区作为香港核心引擎的作用。

宏观蓝图与施政报告相辅相成

她指，透过公众咨询希望广纳民意，提供了一个宏观框架，让大家对长远发展看到一个远景和一个路线图，提升民生福祉。针对外界关注五年规划会否与《施政报告》及《财政预算案》重叠，谢小华解释三者是「相辅相成」是有很紧密配合关系。五年规划提供长远的宏观愿景与重要任务；《施政报告》则因应当时经济环境作年度部署与落实；而《财政预算案》则负责检视情况并订立资源分配的优次。整个架构互相有机结合，可将香港未来的发展带进愿景目标。

谢小华又称，由于香港是首次编制五年规划，当局参考了深圳、上海等情况相近的内地城市，以及已推出三次五年规划的澳门特区经验。她指，各政策局早前分别与不同界别的团体进行了逾200次会面并收集大量意见，正快马加鞭仔细整理及进行分析，将适当意见融入正式文本，希望在第三季编制出一份以民为本，既有前瞻性、又能执行的五年规划。

智库倡扩大「大学城」规模

同一节目中，团结香港基金副总裁叶文祺对规划表示欢迎，能为香港提供长远方向，并期望在正式文本中能订立具体的约束性及预期性指标，以更有效量度及推动各项政策的落实进度。

他亦特别关注北部都会区的发展，指北都概念提出至今已有4至5年，现时已到了落实处的阶段。他认同文件中提出以大学城作主导推进北都发展，认为大专教育是香港的优势产业，随着海外生收生比例放宽至四至五成，以大学城作为载体将有效吸引人才与资金进驻，从而配合整体产业发展。他更建议当局可考虑进一步扩大现有大学城的规划空间。

他指，创科发展必须以北部都会区为载体。政府需建立协调机制，促成北都大学城与进驻企业的深度合作，确保上游的科研成果能够真正「落地」转化为实际产品。

叶文祺亦认为，五年规划属长远策略蓝图，与具体执行的《施政报告》相辅相成，并呼吁政府借此契机确立香港长远的人口政策。

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