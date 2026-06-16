夏宝龙访港．持续更新︱完成元朗攸壆路简约公屋考察 何永贤：探访早期入伙居民 众人亲切聊天

中央港澳办主任夏宝龙今日（16日）起，一连两日在本港考察调研，主题为香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设。他预料在早上抵港，先前往北都调研。《星岛头条》直击夏宝龙访港重点行程。据悉，夏宝龙考察行程，包括河套香港园区、北都大学城、洪水桥新发展区等。

先访洪水桥/厦村发展区 再考察元朗简约公屋

夏宝龙今日早上，乘车经由深圳湾口岸抵港。其车队由电单车和警车开路，中联办主任周霁等人陪同。一行人于上午9时许，抵达洪水桥/厦村新发展区展厅。夏宝龙其后于10时许抵达元朗考察「攸壆路简约公屋」情况，特首李家超及房屋局局长何永贤在场迎接。

夏宝龙伙特首与简约公屋住户亲切聊天

何永贤见记者时表示，在夏宝龙考察过程中，向他介绍攸壆路及其他简约公屋项目进度，指年内会有两万个单位供应，达到26/27年目标。她亦介绍透过「组装合成法（MIC）」，利用珠海、江门、惠州等大湾区城市厂房，以预制组件帮助香港房屋问题。

何永贤又透露，特首和夏宝龙也进入其中一个单位探望首户入住攸壆路项目的一家人，与他们亲切聊天，亦留意到他们的居屋环境大大改善。其父亲称不论生活环境，抑或租金负担都改善很多，更了解到他们已获分配传统公屋，何永贤形容是非常体现到简约公屋作用和意义，向居屋在恶劣环境的朋友提供选择，使他们在轮候公屋时都能即时改善家庭环境。