大棋盘︱五年规划咨询「北都先行」 提高社区参与成挑战

政府昨公布首份「五年规划」公众咨询文件，分为6大方向，包括加速北都发展、经济金融及社会发展等，综观27页文件，政策方向与政府过去提出的蓝图、纲领大同小异，暂未见新猷或具体指标。今次制订「五年规划」，对政府来说是新事物，普罗市民也感觉陌生，咨询期间如何提高社区讨论和参与度，是一大挑战。

政府早前与立法会设立协同研究及意见收集机制，分六个范畴收集议员及持份者意见，经过一个月密集工作，立法会结集成306页报告。不过今次政府咨询文件只有27页，有议员表示，实际上政府已将议员意见「内化」，文件中的「政策方向及建议重点」已结集众人意见，将视角拉阔，列入大方向之中，而现阶段尽可能「留白」，让市民及各界发表意见，待文件正式出炉再详细交代也不迟。

「加快北都发设」调至最前 政策倾向明显

该议员留意到，立法会早前向特首李家超提交报告时，六大范畴以「经济、金融和贸易」先行，但政府咨询文件中，将「加快北都建设及推进其他地区空间规划」放在首位，强调北都发展是未来首要任务的用意明显。这亦对应今年两会通过的「十五五」规划纲要中，明确支持「加快北都建设」的说明。

中央港澳办主任夏宝龙今来港考察两天，重点是为港对接「十五五」规划及推动北都建设调研。有政圈中人指，咨询文件提出以大学城为北都发展重要引擎，强化「产学研」一体化发展，而大学城的洪水桥用地今年招标，相信是夏宝龙此行重点之一。全国港澳研究会顾问谭耀宗表示，以往北都或予人印象「咩都想搞」，欠缺焦点，但今次咨询明确提出以大学城作为北都发展重要引擎，以创新科技驱动，辅以医疗创新、生物医药产业发展等，明示了方向。

有资深议员则指，坊间阅毕咨询文件后，未必找到政策新猷，大多是各类蓝图中的既有政策或发展方向，但他认为某程度上是好事，显示政府仍开放聆听意见，细节可因应社会反馈作补充；二是反映政府政策有延续性，方向不会大变。

选委界议员管浩鸣表示，咨询文件已渗入议员意见，例如他关注旧区更新，并多次反映北都以外的社区老化问题须正视，最终政府亦同意要加快土地发展及旧区更新，重视「重建和活化」双轨并行。

谭耀宗倡设下一定工作目标

同为特区的澳门制订「五年规划」比香港有经验，过去规划列明经济社会发展的主要指标，例如失业率、工作月入中位数等，或列明「收入平稳上升」等目标，香港又会否借镜？局长谢小华昨称「五件规划」属前瞻性指导文件，不会订立太多指标，而每年《施政报告》则有细化指标。

谭耀宗则认为，设立具体政策指标能让社会对规划有所期盼，并督促政府做好工作，建议当局在平衡可行性等因素后，定下一些工作目标，或至少给予社会一个准确说法。

香港首次编制「五年规划」，当局形容与每一位市民息息相关，关系到未来五年民生和社会发展，市民可从中分享红利；有传司局长亦计划亲自落区咨询，了解市民看法。不过这类顶层策略性文件，要获得小市民关注恐怕有一定难度，始终牵涉宏大长远规划，不够贴身。

有直选议员指，暂未收到通知要落区咨询，但「有都唔出奇」，相信当局往后会在社区举行咨询活动，议员主要角色是从旁协助，但坦言要贴地宣传并非易事。也有议员打算从简单议题出发，例如「民生及社会发展」范畴提及的兴建更多公屋和资助房屋、加强保障劳工权益等，这些题目对市民相对「易入口」。

聂风