高官任命︱前警务处副处长袁旭健出掌食环署 政府：被评为最合适人选 陈慧欣任旅游专员

《星岛日报》政情专栏「大棋盘」今日（15日）率先报道，已退休的警务处前副处长（行动）袁旭健获委任为食物环境衞生署署长。政府下午宣布多项高层官员任命，其中经公开及内部招聘后，袁旭健将于明日（16日）接替吴文杰出掌食环署。

杨何蓓茵：袁旭健具出色领导才能 继续推动改革

今次是政府首次就食环署长职位进行公开招聘，获取录人士按公务员合约条款受聘，为期3年，月薪近30万元。公务员事务局局长杨何蓓茵表示，袁旭健拥有丰富的公共行政及执法经验，并具备出色的领导及管理才能。深信在他的领导下，食环署将继续推动改革，秉持创新与卓越的精神，提供公共服务、执行监管工作及应对未来的挑战。

袁旭健于1986年加入政府，曾出任警队内多个不同职位。他于2021年8月至2023年8月期间出任警务处副处长（行动），并于2023年11月获委聘为食物环境衞生署顾问，为期一年。环境及生态局今年2月就食境署长职位进行公开及内部招聘，按既定程序遴选后袁旭健被评选为最合适人选。政府按公务员聘用条款聘任袁旭健为食环署长，于6月16日生效。

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旅游事务专员悬空近一个月 陈慧欣接任

员工达1.1万人的食环署，是纪律部队以外承担最多执法工作的部门，消息人士指，食环署内部近年一直探讨如何优化执法流程、提升公信力，袁旭健于2023年从警队退休后，曾获聘为食环署顾问，围绕改善执法工作提供意见，对食环署运作、可提升的空间已相当熟悉。

此外，现任财经事务及库务局副秘书长（库务）陈慧欣，将于6月25日出任旅游事务专员，接替已升任财库局常秘的张冯泳萍。《星岛》早前报道，AO出身的陈慧欣将出任旅游事务专员，与现任文体旅局局长罗淑佩再度共事。原来罗淑佩当年任职商经局旅游事务副专员期间，陈慧欣是旅游事务助理专员，处理过自由行、水货客等棘手问题，熟悉行业生态并累积了一定人脉，其后调任运房局首席助理秘书长（运输）。今次陈慧欣重返旅游岗位，与罗淑佩在文体旅局「再续前缘」。

现任食物环境衞生署副署长姚继卓，将于6月29日出任香港特区政府驻北京办事处（驻京办）主任，接替退休的郑伟源。对于郑伟源退休，杨何蓓茵表示，郑出任驻京办主任期间，监督驻京办以及辽宁和天津两个联络处畅顺运作，致力推广香港在「一国两制」下的独特优势，加强香港与各大省市的合作，为香港融入国家发展大局作出贡献。

前任粤港澳大湾区发展专员陈洁玲将于今年7月2日出任通讯事务总监，接替退休的梁仲贤。杨何蓓茵称赞梁仲贤坚定领导部门，以确保香港电讯及广播业的稳健规管与发展。

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