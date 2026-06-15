香港五年规划︱两个月公众咨询展开 林定国吁各界踊跃发表意见

为期两个月的香港五年规划公众咨询今日正式展开，律政司司长林定国广邀市民建言。他强调，法律服务是五年规划的重要一环，能将香港的法治优势转化为民生保障与商业信心，呼吁法律界及社会各界踊跃参与咨询，共同思考香港下一阶段的发展方向，携手制定及落实规划。

结合有为政府与高效市场

林定国指出，在公众咨询正式启动前，律政司已于上月举办咨询会，聚焦探讨如何「深化国际法律及争议解决服务中心」，初步掌握了法律界及商界代表对香港法律服务下一阶段发展的主要关注点与建议。他强调，法律服务在五年规划中的共同价值，在于为市民、企业及政府提供清晰、可信且可执行的制度安排，从而将香港的法治优势转化为民生保障、商业信心与治理能力，同时支撑香港内联外通的优良营商环境。这正好回应了五年规划的三大策略方向，即以民为本、更好结合「有为政府」和「高效市场」和强化治理效能。

法律优势贯穿五大重点工作 涵盖创科航运及大湾区

林定国续指，从具体发展板块而言，香港的法律服务和独特优势贯穿了多项重点工作，包括：

构建高增值供应链服务中心：推动法律及仲裁等配套服务协同发展；

巩固提升国际航运中心地位：发展海事法律及仲裁等高增值海运服务；

发挥普通法制度与服务优势：善用国际化法律人才和争议解决服务优势，巩固香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位，并完善创科作品保护和法律框架；

发挥大湾区优优势：香港作为大湾区内最国际化的城市，在法律服务方面具备明显优势；

深度参与「一带一路」：继续高质量共建「一带一路」，拓展法律和争议解决等领域的合作。

林定国强调，香港未来五年的发展关乎每一位市民、每一个家庭及每一个行业。他鼓励法律界及社会各界踊跃参与公众咨询，共同思考香港下一阶段的发展方向，制定一份属于香港人、也需要大家一起落实的五年规划。