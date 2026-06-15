何永贤视察简约公屋宣传车 㓥房街坊盼迁新居迎曙光落泪

房屋局局长何永贤今日（15日）在社交平台发帖，分享日前与立法会议员周浩鼎前往元朗，了解简约公屋屯门欣宝路项目的流动宣传车运作，并与基层街坊交流。欣宝路项目预计于今年第三季及第四季起陆续入伙，而简约公屋第四期现正接受申请。何永贤呼吁有需要的市民于6月23日前递交申请表，以获得优先处理。

了解屯门欣宝路简约公屋宣传车运作

何永贤上周六（13日）与周浩鼎前往元朗同乐街，实地了解简约公屋欣宝路项目流动宣传车的实况，并与多位已申请简约公屋的街坊交流。何永贤指出，每次与街坊接触，都让团队更深刻感受到过去在立法会审议项目、争取拨款和工程建设的付出，以及处理申请时大量文件工作的实际意义。

㓥房户诉说生活困境 盼独立厨厕改善生活

何永贤指，交流期间有街坊提及过往在㓥房的生活时不禁落泪，亦因生活迎来曙光而流下喜悦的泪水，更送上真情拥抱与感谢。该街坊透露，过去将近半收入用于缴付㓥房租金，但居住空间极其狭窄，甚至连睡觉的地方都非常勉强，加上天花横梁出现多处裂痕，每天都担心大厦会变成危楼，生活压力巨大。

另外，两名现时居住于「一㓥六」单位的街坊邻居亦分享指，她们各自租住约70平方呎的单位，月租高达3,500港元，更要经常面对渗漏水等问题，拥有独立厨厕曾是遥不可及的奢望。她们期望能透过简约公屋减轻租金负担，并获得设有独立厨厕的居住环境，以便多亲自下厨，生活得更健康且节省开支。屯门欣宝路项目的月租仅约900港元至2,020港元不等，省下的租金将可作更理想的用途。

营运机构在活动中亦安排了简约公屋青福路项目的「楼长」现身说法，向街坊分享入住后的积极转变、喜悦及担任楼长的使命感，并勉励大家在入住后积极参与社区活动，邻里间互相照应。

欣宝路项目下半年入伙 第四期申请下周截止

简约公屋屯门欣宝路项目第一期和第二期将陆续于今年第三季及第四季入伙。营运机构「宜居顾问服务有限公司—仁爱堂有限公司—新西动力社会服务有限公司联营」正全力展开宣传，连续多个周末于荃湾、葵涌、屯门及元朗等地区设置宣传车，让更多街坊了解项目详情。

目前，简约公屋第四期正接受申请，项目包括启德世运道（第二期）、屯门欣宝路、屯门青发街和马鞍山恒光街。有需要的市民可于6月23日前递交申请表，以获得优先处理。