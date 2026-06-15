大棋盘︱政府首公开招聘食环署长 消息：前警队高层袁旭健获委任 提升执法效能推内部改革

政府今年2月首次公开招聘食环署署长，这个向来由政务官担任的D6级职位，人选最快今日揭盅。《星岛》获悉，政府将公布委任已退休的警务处前副处长（行动）袁旭健为食环署署长，明日履新。食环署虽非纪律部队，但承担大量前线执法工作，有政府中人认为，袁旭健具备丰富前线和管理经验，有助提升行动统筹和执法效能，并引入新方法推动部门改革。

政府中人：食环署与警队多共通

根据招聘要求，食环署署长须具有敏锐的政治触觉，能处理政治敏感议题；具丰富的员工管理、推动组织改革的经验，以及具执法工作知识和经验将优先考虑等。食环署署长月薪近30万元，获取录人士按公务员合约条款受聘，为期3年。

有政府中人指，食环署与警务处同为香港规模最大的政府部门之一，均承担着大量直接面对市民的前线工作，在职能性质和运作逻辑上有众多共通之处，例如食环署每日要处理各种环境衞生事项的投诉和举报；巡查食肆等持牌处所和执行衞生相关法例，包括部署行动打击乱抛垃圾、店舖阻街等，且经常要应对各类突发公共衞生事件。事实上，两个部门在地区事务上亦紧密协作，从专业角度看，由前警务人员担任食环署长属合适选择。

退休后任食环署顾问 熟悉内部运作

员工达1.1万人的食环署，是纪律部队以外承担最多执法工作的部门，消息指，食环署内部近年一直探讨如何优化执法流程、提升公信力，袁旭健于2023年从警队退休后，曾获聘为食环署顾问，围绕改善执法工作提供意见，对食环署运作、可提升的空间已相当熟悉；日后由他直接领军，可迅速展开工作、免却适应期，推动各项改革落地。

政府中人又指，袁旭健拥有37年的一线执法和大型团队管理经验，具卓越领导才能、行动部署及危机处理能力，也有跨部门合作经验，与食环署当前发展需求吻合。由他担任食环署长，相信可系统性地提升食环署在行动统筹和执法效能，同时引入来自不同领域的新思维，推动食环署深层次改革。

袁旭健2023年退休前曾接受《警声》专访分享工作哲学，寄语同袍要做「有心思」的警察：「『思』是要多角度思考，面对复杂问题时，要勇于跳出思考框架，尝试以不同方法解决；『心』则是要有同理心。」

刘兆佳：AO青黄不接 料公开招聘趋势持续

全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，食环署工作与市民接触多，执法需兼备法、理、情，警队出身人士在这方面具备危机及策略应对能力，有助平衡各方，减低执法阻力。对于由非政务官出掌食环署，他指近年政府面对「资深AO荒」，政务官出现青黄不接，公开招聘部分首长级职位，既可吸纳有能之士投考，也反映政府可能认为AO以外的人选更合适，符合职位的特殊需要，否则便毋须公开招聘。

今次食环署长公开招聘，是政府近年来扩阔招揽人才渠道、打破传统职系界限的尝试，好处是为部门注入新活力和思维，提升治理能力和公共服务水平。刘兆佳预料，高层职位公开招聘的趋势会持续，但AO始终是骨干，仍有其自身优势。

聂风