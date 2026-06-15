输入外劳收紧 消息：设两层审批人手比例变「3比1」饮食业先推 行政制裁「加辣」

政府2023年推出「补充劳工优化计划」，开放多个行业输入外劳，补充劳动力不足，但劳工界不时反映雇主输入外劳取代本地工人。劳福局今年上半年完成检讨计划，劳工处今日举行简介会，料公布结果。据悉，政府会循不同途径收紧政策，其中较辣的一招是设立「两级制」审批，特定行业的本地员工与外劳人手比例，会收紧至「3比1」，暂先由饮食业推行，措施明日起生效。

设两级制 聘3名本地工才可请1名外劳

现行规定下，输入外劳的薪资水平不得低于同职位本地薪酬中位数，本地劳工与外劳比例要维持「2:1」，若企业要裁员亦应先遣散外劳；企业聘请外劳前亦要先进行至少4星期的本地招聘，若无合理理由拒聘本地合资格应征者，会被视作违规。据劳工处数字，截至今年3月已收到逾千宗投诉，完成调查287宗个案。

去年《施政报告》提出收紧外劳政策，包括在餐饮行业中，侍应生及初级厨师本地招聘时间由4星期延长至6星期；原本以企业所有职位为基础计算的「2:1」本地雇员及外劳比例，改为按「同一职位」比例计算。劳福局早前指正全面检讨政策，包括外劳计划涵盖范围、运作等，确保本地人优先就业的措施等。

据悉，政府计划设「两级制」审批。目前制度下，劳工处会对聘请外劳申请进行初步甄别并公开招聘，征询劳顾会意见后，再由劳工处处长决定是否批准。消息指，政府将额外增设一个级别，若该行业落到第二级，会用更严谨标准处理，例如人手比例会由现时的「2比1」收紧至「3比1」，即聘请3名本地劳工才可请1名外劳；本地招聘时间一律定于6星期；此外计算人手比例的岗位会分得更仔细。以饮食业为例，行业内的岗位会细分为「出品部」（包括厨房内各岗位）、「楼面」两个主要类别；劳工处会在该类行业中细分不同岗位／职级等，列出详细名单。

暂适用饮食业 消息：外劳人数多 涉违规情况较严重

据悉，第二级暂时只针对饮食业。政府消息人士解释，饮食业占整体输入劳工人数占逾四成，涉嫌违规情况亦较严重，须最优先处理，但强调会持续留意其他行业输入外劳状况，若劳工人数持续增多、违规情况严重，不排除扩展名单，例如保安行业。

行政制裁单一个案最长「停赛」5年

此外，现行计划下雇主如有违规情况，劳工处会作行政制裁，包括中止已提交申请、撤销批核及暂时拒绝处理随后提交的申请，其中「停赛」期最长为两年。消息人士指，处方发现有个别雇主行为较恶劣，同时违反多项规定，因此决定日后不会再「同期执行」，不同违规事项可叠加处罚，累计单一个案最长「停赛」期为5年。

记者：林剑