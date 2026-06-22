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陈茂波访问｜发债推北都 暂毋须为借贷比率设上限 谈连任意向：多谢关心

政情
更新时间：07:05 2026-06-22 HKT
发布时间：07:05 2026-06-22 HKT

政府在上个财政年度转亏为盈，但未来北部都会区及其他基建投资巨大，有议员担心发债推动北都可能「由下一代埋单」。财政司司长陈茂波接受《星岛》访问时表示，发债旨在获取长期资金支持基建，强调本港借贷比率低。

陈茂波指，北都未来每年预计需投入1200亿至1300亿港元，单靠短期地价收入支持发展并不现实，因此发债支持发展北都，而早前就《财政预算案》咨询，不少议员亦建议增加发债。他指经济有周期，近年楼市一般令地价减少，若因而缩减基建将致经济萎缩。

被问及会否为借贷比率设定上限，陈茂波指，目前借贷比率不足13%，处于非常低水平，有足够空间发债支持基建；暂无需要为借贷比率设上限，加上政府发债审慎，IMF及多家评级机构均表示支持。

有自身「五年规划」？陈茂波：做好现时工作

本港今年首季GDP按年升5.9%，惟零售及餐饮市道仍处于转型期，陈茂波指两者已逐步企稳，按年分别录约8%及1%增长。他分析，现时消费模式已转变，顾客更注重消费体验和品牌故事，而非单纯比较价格与质素，鼓励业界推动升级转型。

本届政府任期只余一年，被问及有否自身「五年规划」、会否继续工作，陈茂波笑言感谢记者关心，「对我嚟讲，就系畀心机努力，继续努力做好呢个工作」。

记者：李健威

摄影：叶伟豪

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