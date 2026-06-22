专访｜内地打击非法跨境炒股 陈茂波：短期或有心理影响 长远助推展合作 对楼市前景审慎乐观

近期中证监打击非法跨境投资活动，据报个别本港银行亦暂停为内地居民开设投资账户，引发市场关注。财政司司长陈茂波接受《星岛》访问时表示，内地相关措施主要是规范经非合规渠道流入香港的资金，短期内或有心理影响，但长远有助推动双方推展合作，以至日后再放宽内地资金的境外配置亦有好处。对于本港楼市，陈茂波指，内地人对本港物业仍有很大兴趣，加上本港经济、就业市道平稳，对楼市前景审慎乐观。

内地加强资本管制 短期有心理影响

陈茂波表示，内地相关措施主要规范非经合法渠道入境的资金，而对于经合法渠道来港的资金，内地仍然持鼓励态度。他指特区政府正与内地商讨跨境理财通、互联互通机制进一步优化措施，包括探讨放宽南向通大湾区居民准入资格；扩大可投资的创新产品范围；进一步扩大资金调拨额度等。

陈茂波：港股集中风险较低 估值吸引

不过陈茂波承认，内地相关措施可能有短暂影响，包括心理层面影响，但长远而言，将相关资金流动纳入合规环境，让内地监管机构更加有信心，不仅有助双方未来推动合作，以至进一步放宽内地资金的境外配置亦有好处。

至于两年集中整治期后，内地相关资金能否留在本港，或由其他券商吸纳资金再进行金融买卖，陈茂波预料不合规资金继续留港机会不高，因内地需要处理。

对于内地收紧资金流出，会否影响内地人在本港楼市的购买力，陈茂波表示，内地买家对本港物业的兴趣依然浓厚，特别是来港读书或工作人士，成为本港楼市购买力之一。他又指，本港整体经济环境趋向平稳向好、失业率亦平稳，对置业信心较好，因此对本港楼市前景评估依然审慎乐观。

去年本港新股市场表现亮丽，重夺IPO「世一」，惟市场亦有意见指，恒指表现未能完全反映港股市场壮大，且成份股缺乏人工智能（AI）等热门投资主题。陈茂波指，本港经济结构中，AI及晶片相关产业的比例较小，因此在早前的AI热潮中，升幅自然未如其他市场迅速。然而，当近期AI热潮降温时，本港市场亦未有受到太大冲击；相比台湾及韩国等邻近市场，本港集中风险相对较低。

SpaceX禁本港及内地投资者认购 陈茂波：不符商业利益

陈茂波又指，本年初股市曾创下近年新高，其后因中东局势等外围因素影响而有所回落，认为国际资金流入不同市场属轮流转动，目前本港股市的估值依然具吸引力。他强调，发展股票市场最基本是争取更多优质企业来港上市，除内地企业，特区政府正积极争取东南亚、中东，甚至矿产资源丰富的中亚地区企业来港上市。政府正研究进一步提升「同股不同权」架构，并优化相关配套，以便未来产业公司更便捷地在港上市。

陈茂波指，内地加强资本管制，短期或有心理影响。

至于美国史上最大型新股SpaceX的IPO不允许本港及内地投资者参与，被问及是否显示受地缘政治影响，陈茂波同意，惟认为禁止本港投资者参与不符合其商业利益，而非损害香港利益，本港仍有许多其他优秀科技公司的替代投资机会。

为提升市场流动性，陈茂波表示正着手完善金融基础建设，包括研究压缩交易后的结算时间；金管局与港交所正合作构建中央平台，容许投资者在买卖证券或债券后，将其存放在该平台内进行跨产品抵押，他预计能大幅提升资金在港的运用效率，增强市场流动性及吸引国际资金。

预告第二季经济持续强势

回顾本届政府上任4年工作，陈茂波指，除2022年受疫情影响外，本港经济已连续三年保持增长，今年首季增幅达5.9%，预计第二季将持续保持强势，上半年的经济增长速度预计将显著快于去年。另外，香港作为全球最大的离岸人民币业务枢纽，仍具增长空间，政府正从丰富产品、完善基础设施及提高流动性三方面推进业务。被问及有否新安排，他透露7月或会有关人民币跨境投资的新公告。

国际贸易方面，陈茂波指，今年首季本港商品出口货值按年增幅超过30%，反映香港作为转口港的灵活性及对AI相关产品的强劲需求。在航空货运方面，香港连续多年蝉联全球第一，去年以货值计录得17%增长。

记者：李健威

摄影：叶伟豪