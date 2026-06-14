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五年规划公众咨询明展开 陈茂波指市民可有更多优质就业机会及美好生活

政情
更新时间：10:42 2026-06-14 HKT
发布时间：10:42 2026-06-14 HKT

政府将于明天开始为期两个月的香港首个五年规划公众咨询。财政司司长陈茂波表示，会通过不同渠道广纳社会意见。香港五年规划，不仅是为经济有更大的发展动能、科技有更好的应用，更是为社会有更普惠包容的发展、市民有更多的优质就业和更美好的生活，让香港在更坚实的基础上向前迈进。

陈茂波在网志表示，宏观的趋势往往有明显而稳定的脉络。国家的发展稳步向前、科技的数智化发展正全面加速，在不确定的未来中路向经已锚定。五年规划将有助商界、企业、社会和市民更好的擘划未来的发展，也有助社会更好凝聚共识、汇聚资源，增强发展的力量。

陈茂波上周出席「彭博投资香港」峰会的对谈环节。陈茂波网志
陈茂波上周出席「彭博投资香港」峰会的对谈环节。陈茂波网志

他指，政府期待透过更多的交流和讨论，激发更多深刻的思考和观点，因时制宜、因地制宜，让香港的优势更全面地发挥，实现同心合力办好事、办大事。

国家「十五五」规划提出增强推动区域协调发展。陈茂波称本周将出发前往上海和南京，在上海参与陆家嘴金融论坛，探讨沪港金融进一步的协同发展，并推动落实更多具体的互惠合作；同时也会到南京参访创科企业，进一步加强两地的创科交流合作和金融赋能。

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