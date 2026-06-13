特首中亚行成果丰硕 马时亨形容访问超级成功、商机处处

行政长官日前率领香港与内地商贸界人士组成的代表团，前往哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦两个中亚国家进行高规格访问。是次考察取得丰硕成果，两地政府与商界合共签署九十六份合作协议及备忘录，涉及金额高达逾百亿港元。

贸易发展局主席马时亨今日(13日)在电台节目形容今次访问超级成功，明年第一季将会开通香港直航哈萨克斯坦最大城市阿拉木图的航班，而乌兹别克斯坦亦决定在香港设立总领事办事处。他指出，哈萨克斯坦的主权基金有意安排旗下公司来港上市，当地铁路公司将在香港上市；当地企业过去倾向在伦敦上市，但现时越来越看重香港，会多来港上市，乌兹别克希望购入100架巴士，代表团当场安排3间内地企业与他们接洽，企业亦很希望来港上市，彰显香港金融中心的地位。他形容整个访问的行程见到商机处处。

签署多项备忘录 吁留意法制与文化差异

行政会议成员兼洪水桥产业园董事局主席林健锋表示，每次行政长官带队出访都有惊喜，包括明年首季开通香港与哈萨克阿拉木图之间的直航航班，希望两地直航陆续有来，令双方的商贸及旅游大有可为。代表团与两国的商会签署多份备忘录，计划透过网上研讨会及实地考察团持续跟进合作。他提到，两地正积极研究以人工智能驱动能源管理、可再生能源试点及太阳能温室等绿色技术项目；教育方面，香港的高等院校亦计划到当地参与教育展，吸引中亚学生来港就读。不过，林健锋特别提醒有意进军中亚的企业必须做好准备，留意当地的法制及文化挑战，乌兹别克使用大陆法，哈萨克金融中心就破格运用普通法，若要与两地进行商贸合作，香港会计及法律界要做好准备，本港亦应尊重当地宗教文化。

地大物博能源充沛 冀拓算力与创科版图

立法会议员吴杰庄则称行程「出乎意料地有成果」。他透露，其投资的公司已与当地算力公司签订实质合同，并见证大湾区互联网巨头直接投资乌兹别克斯坦的科技金融独角兽公司。他分析指，中亚地区地大物博，人口密度极低，同时蕴藏丰富的天然气、石油以及光风等绿色能源，这些资源正是当今人工智能时代所需的「算力」基础。吴杰庄提出，香港及内地企业可引入大型设备，协助当地将天然资源转化为电力与算力，再透过香港将人工智能代币分发予其他需要算力的企业使用，形容此举为庞大商机。

