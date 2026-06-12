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不法份子冒认关爱队游说市民付费参加旅行团 民政署吁市民提高警觉

政情
更新时间：22:41 2026-06-12 HKT
发布时间：22:41 2026-06-12 HKT

民政事务总署发言人今日（12日）呼吁市民提高警觉，留意伪冒地区服务及关爱队伍进行诈骗的行为。民政总署近日接获个别小区关爱队通知，有市民表示收到不明来电。来电者冒认关爱队成员，游说市民付费参加旅行团。

发言人提醒市民，市民如接获不明来历的电话或短讯，应保持警觉。如对来电者或到访者身分有怀疑，可致电182 111核实关爱队成员及义工的身分，以及查询关爱队的联络资料。若发现可疑情况，应致电警方24小时热线「防骗易18222」。

另外，关爱队成员和义工在履行职务期间，会穿上关爱队制服及配戴关爱队小队成员身份证或义工证明，以供识别。关爱队专题网页亦已设立小区关爱队成员专页（www.had.gov.hk/tc/public_services/district_services_community_care_teams/subdistrictcareteams.htm），市民可在有关专页获得各关爱队小队成员及所属承办团体的联络资料。

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