大律师公会北大普通法课程 7学生获奖下月赴港交流 毛乐礼﹕公会历年颁逾140万元人民币拓学生国际视野

香港大律师公会与北京大学法学院合办的《普通法精要．公法》课程，日前刚刚在北京举行模拟法庭考核及结业典礼，7名学生在全英语的模拟法庭中表现优异，每人料将获公会颁发约1万元人民币奖学金，资助他们下月来港交流。公会主席毛乐礼资深大律师到北大出席结业典礼时致词，指随著国际调解院落成，及计划成立香港国际商事法庭，进一步巩固香港作为国际争议解决枢纽的地位，公会不断深化课程内容，加入更多国际实务经验、替代争议解决的案例及讼辩技巧的实战培训，令涉外法治的人才培训更有效协助企业处理跨司法管辖区的纠纷。

历年250人次会员赴京亲身教授

曾经有份教授课程的毛乐礼表示，课程由2011年开办以来，公会至今已经派出超过250人次的大律师或资深大律师飞到北京面对面授课，超过500名学生修读，公会历年捐赠了超过140万元人民币作为奖学金，培育更多涉外法治人才，与国际接轨。

毛乐礼在结业典礼致词，感谢北京大学法学院的鼎力支持，令普通法精要课程顺利举行，他又赞扬公会的30多位资深大律师及大律师以义教方式授课。

模拟法庭唇枪舌剑 考验学生临场表现

修读课程的26名学生，分组模拟民事诉讼案的原告方和被告方，今年的题目涉及一宗合同纠纷。他们需要在研究公会提供的案件材料后，撰写书面陈词，再在模拟法庭中以全英语作口头陈词，反驳对方提出的理据，双方唇枪舌剑，辩论相当激烈。公会的八名资深大律师及大律师分别组成合议庭，不时对学生的论点提出质问，考验他们对案情的分析、以及对普通法的诠释，非常考验学生的讼辩技巧及临场反应，相当具挑战性。



经过一整天、共七场的模拟法庭考核后，公会选出7名表现优异的学生，将向他们颁发约1万元人民币奖学金，资助他们暑假来到香港交流，期间将获安排到大律师办事处及相关法律机构参观，让他们深入认识大律师专业及普通法制度。公会主席毛乐礼向得奖学生颁发证书，大赞学生的表现成熟、专业。



不同法律范畴大律师或资深大律师倾囊相授

毛乐礼致词指公会与北京大学法学院自2011年起合办普通法课程以来，公会根据法治教育的需要及国际法律的发展，持续深化课程，包括增加合同法、侵权法等实体法内容，也加入了民事诉讼、刑事诉讼等程序法的专题，确保学生深入了解普通法原理，并掌握法律实践的技能，公会近年更特设讼辩技巧培训，让学生可以针对性地锻炼模拟法庭的全个过程，加强实战经验，课程亦加入了替代争议解决的最新案例，为学生提供更全面的法治教育。



公会仲裁专业委员会副主席黄旭伦资深大律师、执委会委员何淑瑛大律师、内地事务常委会联席秘书康亚男大律师及郭俊野大律师、王漓大律师、孙晧邦大律师、薛旨呈大律师及谢易庭大律师，分别在模拟法庭担任评审，并出席结业典礼向得奖学生送上祝贺。毛乐礼特别感谢北京大学对课程的支持，以及公会的30多位资深大律师及大律师，在过去三个月、逢周六亲身飞往北大校园，以义教方式授课。