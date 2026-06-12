林哲玄轰电视节目有医生教市民「唔食菜无所谓」 质疑政府无限制 不满通讯局处理慢

立法会衞生事务委员会今日（12日）开会，讨论政府提出的3年《体重管理计划》。委员会主席、医疗衞生界林哲玄在会上，不点名提到一个电视台黄金时段播出的健康节目上，有一名自称医生人士教市民不用吃菜，又或吃多些菜和喝多些水是无助解决便秘问题等言论，质疑政府为何没有规管或限制。他透露，曾去信通讯事务管理局投诉，亦未能解决问题，要求立法会秘书处记录，他作为委员会主席对于通讯事务管理局今次处理缓慢，表示不满。

林哲玄：自称「营养师」人士乱教人减肥赚钱

林哲玄表示，自称是营养师目前并无违法，故很多自称营养师的人在外胡乱教人减肥赚钱，令一些不实、危险的信息满天飞。他举例，生酮饮食的信息充斥于网上，虽此方法是有效，但仍会有副作用，「食了不死是你好彩」，强调瘦不一定是健康，而这类饮食方法却没有规管。

他之后不点名提到，有一名自称是医生的人，在一个电视节目中教市民「唔食菜都无所谓」，对生存、对生长健康来说，人类在蔬菜上得到的物质不是必须的，又称人类是不需要膳食纤维，吃多些菜和喝多些水是无助解决便秘问题，质疑为何这些言论竟可在一个电视台的黄金时间播出来，而没有限制。

政府：医生言论按专业守则规范 若对市民造成伤害会受规管

林哲玄在3月11日致函相关电视台及通讯事务管理局，斥责电视台当看不到、听不到，但对方没有回应；通讯事务管理局则于一周后及5月份两度回信，都是没有结果，批评政府没有规管的时候，有人在赚钱、在胡乱说话，政府该如何去管理。

医务衞生局回应时承认营养师是没有法定的注册制度，但正检视情况，将来或在适当时候就不同的专职医疗作出不同的规管。至于医生言论，当局表示是由医务委员会根据专业守则去规范，若其行为对市民造成一个伤害，相信会受到规管。当局更称，涉及媒体的部分要由相关部门处理，但承诺回去会检视情况，有需要时会交予相关部门跟进。

记者：郭咏欣