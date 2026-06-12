油价急升｜澳门经科局监察燃料价格补贴计划 揭有油公司计错汽油油费 已促向客户退回差额

为应对全球油品价格波动，纾缓居民生活压力及中小微企的营运成本，澳门特区政府早前推出临时性的「柴油、汽油及石油气价格补贴计划」。计划推出至今，澳门经济及科技发展局巡查澳门油站及石油气销售场所逾130次，期间发现「蚬壳」油站于5月26日至6月4日上午期间，除以月结及油券方式进行的汽油交易外，其他汽油交易因计费系统出错，未有按照协议要求在零售价上先扣减原有的全部客户优惠，再扣除政府补贴。相关汽油交易涉及的差额共约3万澳门元，当中电单车每笔交易涉及差额约0.4至0.7澳门元，私家车每笔交易涉及差额则约2至5澳门元。至于柴油交易则不受影响。

「蚬壳」按澳门经科局要求开展优惠差额退回措施

「蚬壳」对系统已作出纠正，并按澳门经科局要求开展优惠差额退回措施，受影响消费者可通过出示相关讯息通知、交易收据、电子支付记录或查阅油站录影等方式，到「蚬壳」的油站取回相关交易差额，澳门油公司亦承诺向受影响客户提供额外补偿。

澳门政府跨部门燃料监察小组一直密切监察参与计划燃料供应商的执行情况，定期派员巡视本澳各区燃料销售场，就油品的供销及储存记录及票据等进行检查，并派员到九澳油库核对出库记录，比对销售数据。

澳门燃料监察小组巡查澳门各区燃料销售场所。

澳门经济及科技发展局巡查澳门油站及石油气销售场所逾130次。

澳门经济及科技发展局巡查澳门油站及石油气销售场所逾130次。

澳门经科局会持续监察价格补贴计划的执行情况，此外，政府已委托独立第三方核数师对各油公司相关销售数据、单据、记录进行核查、审计与确认，以确保补贴正确、合理地使用。澳门燃料监察小组将继续监察澳门油品情况，密切留意国际局势和能源价格走向，并与燃油业界保持密切沟通，敦促业界稳定价格及确保供应。