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《香港精准扶贫成果报告》６月中公布  相关议员议案延至6.24辩论  

政情
更新时间：15:21 2026-06-12 HKT
发布时间：15:21 2026-06-12 HKT

立法会内务委员会今午（12日）召开会议。原订于下周三（17日）的大会上，将辩论由劳联林振升提出的「持续检视精准扶贫策略」的无约束力议员议案，但劳工及福利局局长孙玉菡日前致函内会主席陈振英，因《香港精准扶贫成果报告》将于6月中旬发布，冀待报告发布后才辩论林振升提出的议案。内会同意押后该议案，故下周三大会上只会辩论一项议员议案。

孙玉菡的信函中提到，《香港精准扶贫成果报告》将细阐政府精准扶贫措施的内容及成效，亦会从宏观层面反映政府的重要政策如何扶贫、脱贫及防贫，以切实提升市民的获得感和幸福感，同时报告亦有勾划精准扶贫工作的未来策略，向社会说明香港在扶助弱势群体的方向将更具前瞻性，相信待报告发布后，议员讨论将更为深入，亦更具实质意义。

林振升表示，自己曾于早阶段抽签争取提早进行辩论，再将意见交予政府，但最后排期与政府公布报告非常接近，同意当报告公布后才作辩论，感谢民建联林琳议员让出其原定于6月24日第二个议员议案辩论时间，让他的议案可于24日的大会上辩论。

下周三的大会上，将只辩论由经民联吴永嘉提出，「培育国际化职专人才，推动创科发展」的无约束力议员议案，林振升的议案将顺延至本月24日，而林琳的议案将延至7月8日的大会。

记者：郭咏欣
 

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