五年规划提早于第三季尾出炉 李家超谈最后一年任期：用最短时间做最多事

香港特区政府正全力编制本港首份五年规划。行政长官李家超接受传媒访问时表示，原本最大的挑战是前期工作，内地城市推行同类规划多年，通常需18个月至两年进行前期准备，香港虽是首次制订这份蓝图，但目前编制的进度比想像中好，时间追得很快，预计可加快进度，有空间提早于第三季尾正式推出。

李家超强调，五年规划是一份「跨届」蓝图，涵盖本届政府最后一年及下届政府首四年，此举旨在确保香港政策的系统性与延续性，不受政府换届影响。他又说，未来的《施政报告》也将围绕这份蓝图来制定，逐步使之成为香港的「惯例」。谈及首个特首任期踏入最后一年，他称一年可以做很多事，将致力「用最短的时间做最多的事」。

谈北都发展 打破利益藩篱既定利益者可能「柴台」

他总结上任近四年感受时表示，体会到特首一定要有使命、以香港整体利益为依归，无私地工作，亦要有承担及忧患意识。他说，多年来处理不到的问题，可能是因为难处理，亦可能有很大利益藩篱导致推行不成功，因此要有承担，举例本港多年来做不到「三隧分流」，今届政府做到，这是市民真真正正得到施政成效。

李家超又指，特首要有忧患意识，居安思危，现时相对安全稳定，但施政随时会有新问题。他举例政府推动人工智能AI，但AI也会产生道德、私稳问题，对产业的变化，一定要有隐患意识，预先做设计部署、及早规划。

谈及北部都会区发展时，李家超表示，有时整体利益未必即时看到，某一个环节发展时，有些市民还未受惠，要长远才受惠。政府可能要将资源再分配，打破一些利益藩篱，那些既定利益者甚至可能出来「柴台」。他说，很重视市民的看法，有市民掌声当然是好，但最终要以香港整体利益为依归，其他事情变得易处理。

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