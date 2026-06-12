大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视

太古城一对母女先后堕楼身亡的惨剧，令人黯然神伤。据报事发当日母女曾因教育问题争执，其后母亲回到房间不久后堕楼，12岁女儿同日晚上亦轻生。事件衍生的讨论众多，除了当日应如何评估女童状况，另一问题同样值得深思：社会每每关注学童精神健康，但现今家长亦压力山大、身心俱疲，社会应如何提供支援，避免悲剧发生？

所谓清官难审家庭事，当事人经历的绝望、无助，外人无从置喙。撇除今次事件，若作为一种社会现象讨论，教育问题、父母辈期望，一直是学童压力的来源之一。根据教育局资料，2020年至2024年有130多名学童轻生，现时学童堕楼新闻仍不时出现。近年社会对学童精神健康关注显著提升，政府于2023年在全港中学实施「三层应急机制」，及早识别和支援有较高自杀风险的学生。

与此同时，现代家长亦有不同压力来源，包括经济、就业、健康状况，同时面对孩子学业、青春期反叛、管教方式等，容易造成家庭冲突，家长们承受的精神和心理压力，亦不容忽视。

邓飞：学校、社福界对家长辅导流于表面

教育界立法会议员邓飞表示，「三层应急机制」包括与学童家长的沟通，但现实上家长不会主动求助，一来成年人始终有顾虑；二来他们大多不察觉自己有情绪问题，很多时候只会认为自己对子女的是「合理学业要求」，「但其实父母教仔女过程中，都会累积好多负能量」，若子女未符预期，便产生愤怒或焦虑。他直言，现时学校、社福界对家长的辅导流于表面，推动家长教育是必须强化的一环，让父母陪伴子女一同成长。

至于「赢在起跑线」心态，邓飞坦言这是根本问题，难以解决，现实上教育本身亦是一个筛选机制，成绩好、多资源的人，才可进入更好的学校。但他认为总需平衡，读书成绩固然有一定重要性，但终究是漫长学习过程的一部分，尤其进入AI时代，新一代学懂灵活变通、善用科技，远比催谷他们死记硬背好。

一名育有年少子女的立法会议员谓，作为父母最重要是先顾好自己心态，他从来不因学业成绩责骂子女，只会严厉管束其纪律品行，不要学坏，总会找到自己的路。他又指，创造力、沟通能力比硬知识重要，「对绝大部分人嚟讲，你十几年后睇返读书成绩，只系过眼云烟，工作上用处有限。反而如果同父母关系差、自信心低落，心理阴影先至如影随形，跟你一世。」

管浩鸣：事件防不胜防 应鼓励关怀文化

社联主席兼立法会议员管浩鸣指事件令人沉痛，尤其该母亲本身是医护社工，照理有专业知识，但可惜「能医不自医」。他形容这类事件防不胜防，难有预兆，但从社会角度，需要鼓励大众有任何疑难烦恼，需要多向身边人及社工倾诉。他坦言现代社会，经济和生活竞争压力大，加上华人社会比较「卷」，精神健康一定是越来越尖锐的问题，成年人社会情况更甚，唯一可以做的，是在社区上鼓励关怀的文化。

在生命面前，学业成绩、成就已不再重要。艺人张新悦近日受访忆述，长女3年前患上脑膜炎急病入院，性命垂危，经手术治疗后成功康复。经历女儿生死关头，她直言彻底改变其育儿观念，由一名凡事充满计划的妈妈，变成学会清静面对人生，不再执着女儿的学业或课外活动成绩，与她们关系好、健康快乐才是最重要。

聂风

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