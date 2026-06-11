国安附例︱林定国 : 旨在厘清「其他危害国安罪行」范围 邓炳强斥有人刻意曲解恫吓市民

立法会《维护国家安全(程序事宜)规例》小组委员会今午（11日）举行首次会议，审议《维护国家安全条例》的附属法例。律政司司长林定国表示，立法目的是要清楚阐明在《香港国安法》和国安条例下，界定其他危害国家安全的罪行机制，细化相关程序事宜，为《香港国安法》和国安条例带来更加大确定性。

他强调条例并没有改变《香港国安法》和国安条例的现行规定和适用范围，没有新增任何权力、罪行或罚则，但有一些别有用心的媒体、境外势力或潜逃份子，对附属法例作出危言耸听的失实指控。

涉国安问题判断 从来不是由司法机关负责处理

关于行政长官证明书的机制，林定国表示，在主要的普通法司法管辖区都有不少的案例说明，司法机关是尊重行政机关对于国家安全问题的评估及判断，强调这是早已确立的普通法原则。他引用海外和本港案例指出，无论是在香港、英美或其他司法管辖区，涉及国安问题的判断从来都不是由司法机关负责处理，且行政机关较法院更有能力就国安事务作出合适判断。

他指，行政长官是香港特区维护国家安全的第一责任人，并掌握所有相关资料，包括极为敏感不能公开的情报信息，所以必须负责，且最适合判断某项犯罪行为是否涉及国家安全，因此行政长官证明书机制完全符合普通法的原则，亦绝不存在干预司法程序的问题。

保安局局长邓炳强表示，留意到部分人士对相关附属法例出现误解、甚至刻意曲解，有人企图恫吓市民指相关规例会大大扩阔危害国家安全罪行的范围，令一些原本性质轻微的罪行都变成危害国家安全罪行。

邓炳强批评有人别有用心煽动市民

邓炳强强调这些说法是假的、误导的、骗人的、吓人的，重申相关规例没有改变《香港国安法》和国安条例的在特区法例中适用规定，亦没有订立任何新的罪行、罚则或执法权利，绝对不可能、亦不会将所谓性质轻微的罪行，无端变成危害国家安全罪行，批评说这些话的人可能是别有用心、心肠歹毒，想煽动市民对特区政府的不信任和仇恨。

经民联吴永嘉希望当局再详细解说，附属法例如何可为社会带来更的大的确定性，亦关注在一个审讯中，被告人被控告多条罪行，其中一条是涉及国安罪行时，又或在审讯期间发现需要再控告他更多罪行时，这些是否都会属于危害国安行为。

邓炳强表示，《香港国安法》内解释何谓危害国家安全的罪行中，其中指明在特区法例下「其他」危害国家安全的罪行，但未有很清楚地说明相关的内容是甚么，而为了更多确定性，今次修例正是指明当特首发出证明书的罪行，都会属于危害国家安全的罪行，否则都不属于危害国家安全罪行。他举例，若一个人被发现藏有爆炸品或会被控恐怖袭击罪，但拘捕他时亦找到毒品，特首所发的证明书是指明其藏有爆炸品的行为，可能危害国家安全，但藏毒就不是。

民建联陈克勤关注，其他普通法管辖区由行政机关发出证明书时，其相关机制会是如何运作，为何这些地方都由行政机关去发出证明书，不由法院去处理。林定国表示，要判断一个行为是否涉及危害国家安全，很多普通法管辖区都是由行政机关发出证明书，这不是一个巧合，因为作出这个判断时，需考虑一篮子的资讯，当中或涉及敏感资料，这不是律师、法官专业受训的工作。

简慧敏：冀明天内会会议上作口头报告

律政司署理首席政府律师梁文丰举例，英国1997年特别移民上诉委员会的法律，以及2002年国籍移民及庇护法中，若内政大臣发出证明书，证明一些移民或入境事务的案件，是基于国家安全或外交理由作出的决定，受影响人士就不可循一般机制提出上诉，而要交到特别移民上诉委员会去处理，并要跟一些特别的法律程序，如不公开聆讯。

主席简慧敏表示，为了尽快处理今次修例，会致涵内会主席，希望在明天（12日）的内会会议上作口头报告。

会后被问到特首至今发了多少证明书，邓炳强表示，有关维护国家安全信息，根据维护国家安全的相关条例是不会公开，相信若有任何特首发出证明书在审讯中使用，这些审讯绝大部分是公开，大家可以在法庭中清楚看到，特首在甚么情况使用证明书。

至于之后会否仍有其他修订，邓炳强重申维护国家安全工作只有进行时，没有完成时，危害国家安全风险一直存在，故要不停去检视法律制度及执行机制，当发现有空间去改善，就会完善这些法律制度及执行机制，而这些风险可以突如其来，必须以「早一日、得一日」的方法尽快为这些情况进行立法工作。

另外，每次涉及国安法修例当局都需要作出大量澄清，是否市民对政府信任度不足，邓炳强称这些吓人、抹黑言论都是反政府人士、潜逃者、反华媒体散播，正是说明国家安全风险存在，特区政府必须做好解说工作，而根据一些调查显示，市民对政府的信任度已大大提高，因为当局在抹黑的事情上，做了很多及时的澄清、反驳，令市民可明辨。

记者：郭咏欣

摄影：何君健

相关新闻：

立法会内会特别会议同意就《维护国家安全规例》成立小组委员会 15议员加入简慧敏任主席

国安附例迅速订立 林定国承认「快」：每件事都跟足规矩 非针对特定案件

国安附例︱立法会内会明召开特别会议处理 政府：地缘政治复杂 需「早一日得一日」有效维护国安

