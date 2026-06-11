立法会内会特别会议同意就《维护国家安全规例》成立小组委员会 15议员加入简慧敏任主席
更新时间：10:29 2026-06-11 HKT
发布时间：10:29 2026-06-11 HKT
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立法会内会今早（11日）就政府最新修订国家安全附属法例召开特别会议，委员会同意就《维护国家安全(程序事宜)规例》召开小组委员会，现场有15位议员举手加入委员会，并由选委界简慧敏当选为委员会主席，没有议员示意，小组委员会不需选出副主席。据了解，委员会最快于下午召开会议。
内会主席陈振英表示，本周二（9日）收到保安局局长邓炳强的来信，指现今地缘政治复杂，香港特区面对的国家安全隐患仍然存在，认同香港特区有责任尽早完成相关附属法例的立法工作，以「早一日、得一日」有效维护国家安全，因此召开特别会议。
小组委员会委员包括选委界管浩呜、陈晓峰、陈绍雄、苏绍聪、陈曼琪、简慧敏；九龙中杨永杰；自由党邵家辉；工联会吴秋北；经民联吴永嘉、梁美芬；民建联周浩鼎、陈克勤；新民党陈家珮；体演文出界霍启刚。
记者：郭咏欣
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