大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 应对惹劣评

公务员划一加薪2%方案出炉，有公务员团体大表不满，甚至质疑政府民粹，普罗市民就嘲讽「难做不如唔好做」，这个年度议题再次炒得热烘烘。事有凑巧，昨日立法会一条关于薪酬的口头质询亦引起热议，事源选委界陈凯欣追问医管局高层人员薪酬，医卫局透露过去5个财政年度，十多名高管薪酬开支总计高达3.91亿元。公帑是否用得其所，社会自有判断，但官员答复质询时的表现，却意外地成为焦点。

医管局高管薪酬 五年总计达3.91亿元

公帑资助的公营机构或非政府机构，不少是参考政府薪级表制度和加薪幅度，但实际上薪酬制度包括高层人员待遇，未必有公开透明机制。据政府回应，医管局主要管理人员的薪酬按照医管局大会订立的「有关政策」制订。提出质询的议员陈凯欣质疑，现时专科轮候时间长、医疗事故频生，公营医疗又加价，但医管局高层薪酬屡创新高，恍如平行时空。

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副局「窒机」近10秒掀文件 吞吞吐吐重复

陈凯欣会后向笔者指，现时医管局高层人员的薪酬透明度不足，年报只会交代最高薪5名管理人员薪酬，其他高管不包括在内。此外高管加薪幅度无严谨机制，不时出现「离地加幅」，「到底佢有几咁『超卓』，值得加咁多？应该交代一下。」她认为医卫局有责任监督医管局高层薪酬及表现。

不过昨日会上，焦点却落在署任医卫局局长的副局长范婉雯对答表现。主体答复后，陈凯欣追问局方所指的「绩效指标」是基于甚么标准。范婉雯闻言支吾以对，一度「窒机」近10秒、不断掀翻文件，之后吞吞吐吐地重复一些主体答复内容，场面尴尬。

民建联何俊贤就质疑，医管局CEO年均加薪3.5%，加幅等同「年年跑赢公务员」，反观前线员工加薪可能只有1至2%，但认为真正要加薪留住的是前线员工，盼局方「教我们向市民交代」，字里行间甚为不满。范婉雯仅指，部分幅度可能源于「观感上的差异」，惟答到最后，大主席李慧琼直指局方未能充分回应提问，要求稍后再补充。

何君尧毫不客气：你未必有咁嘅水平

选委界何君尧之后加入战团，质疑医管局薪酬机制实际上与公务员薪酬机制脱轨，更毫不客气称：「知你好辛苦，呢个问题你未必有咁嘅水平去答，你返去研究一下！」对于一名问责高官来说，这样的评价恐怕令人难堪。

范婉雯曾任卫生署顾问医生，去年7月加入热厨房，接替重返医管局出任CEO的李夏茵。有议员提到，昨日另一项关于非法另类吸烟产品的质询，有议员追问网上有绕过执法部门的漏洞，政府有何方式堵截，范医生同样支吾以对。该议员认为，官员熟书是基本，也要具备政治敏感度，特别是公务员加薪议题火热，立法会又有涉及公帑的薪酬支出质询，应有充足准备；或事前与议员「打招呼」，了解关注点，可惜昨日连大主席亦忍不住出声提醒，确实有点碍眼。

另一名代议士说，理解官员有时不一定能给出满意答案，但应对可以更得体：「唔介意你老实讲『手头上无资料，会后补充』，大家都系为件事好。」

何俊贤则强调绝对无意留难官员，提问是希望政府清晰解说。他指公营机构高层薪酬透明度重要，尤其医疗服务牵涉全港市民，公营医疗人手流失重灾区向来是前线，但为何数字上高管人员的加薪反而最高？这一点局方无法清楚解释，当政府连议员也说服不了，更难要求一般市民理解。

爱国者议会来到第二届，议员对官员质询力度已客气得多，至少不用受人身攻击和侮辱。政府昔日曾邀请资深议员陈健波「开班」，向官员教路应对议员技巧，虽然现在政治形势已截然不同，但提升官员回答质询水平，理应是没有最好，只有更好。

聂风