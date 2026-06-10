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宏福苑︱房屋局解说专队带业主视察锦上路汇熙苑 吁6.30前交表争取首批拣楼

政情
更新时间：16:19 2026-06-10 HKT
发布时间：16:19 2026-06-10 HKT

房屋局「解说专队」在过去周日（7日）迎接元朗宏福苑「乐翘楼」业主的参观团，并首度带领居民视察兴建中的锦上路「汇熙苑」外围。何永贤提醒心仪居民，必须把握6月30日回信交表的关键限期，以争取成为首批拣楼业主。团队下周起将按预约安排业主参观销售展览，持续支援居民前行。

汇熙苑邻近港铁站受欢迎 居民看好启德及大埔等项目

房屋局局长何永贤表示，「解说专队」日前于乐富房委会客户服务中心，迎接由元朗区议员徐君绍和张伟琛带领的宏福苑「乐翘楼」业主参观团，并首次带领居民前往视察仍在兴建中的锦上路「汇熙苑」外围。

不少居民对该项目感到向往，表示该屋苑附近环境有山有水，且距离锦上路港铁站仅有约3至5分钟的步行距离，其低密度设计与空间布局令人心旷神怡。此外，亦有居民大方分享其心目中的「蓝筹屋苑」之选，最看好启德启阳苑、大埔颂雅路西项目及粉岭百和路项目的发展前景。

房屋局首次带领居民前往视察仍在兴建中的锦上路「汇熙苑」外围。何永贤FB
房屋局首次带领居民前往视察仍在兴建中的锦上路「汇熙苑」外围。何永贤FB

下周起按预约接待业主参观销售展览

何永贤指出，随着相关工作的推进，不少居民已逐渐熟悉出售业权以及购买新单位的操作细节。多数居民表示已经递交表格，期望在6月30日的截止限期前完成交表，以争取成为首批拣楼的业主，增加购得心仪单位的机会。

针对个别在填写表格上需要协助的居民，「解说专队」成员亦会亲自前往「乐翘楼」进行跟进。鉴于持续有宏福苑业主查询如何参与视察，团队计划由下星期起，按预约陆续接待业主参观销售展览。有兴趣的业主可以联络其专属的「解说专队」成员以作相关安排。

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