电子烟新例｜实施首月接40宗投诉 发出51张定额罚款通知书

今年4月30日开始，本港禁止在公众地方管有电子烟烟弹、加热烟烟支等指明另类吸烟产品，有议员关注相关的执法行动，当局表示，截止5月31日，控烟酒办已进行逾4000次巡查，并接获40宗相关投诉及转介，发出51张定额罚款通知书，当中一人并不是以香港身份证作登记，但由于执法时不考虑涉事人是否旅客或其访港目的，办事处没有保存相关纪录。

当局表示，控烟酒办在行动中共检获69件另类烟，其中电子烟占52%，其余为加热烟，未来该办事处将继续以风险为本策略加强巡查，打击相关违法行为。同时香港吸烟率于2025年降至8.5%，创历史新低。

至于另类烟，当局表示自2022年禁止进口后，15岁及以上人士每日使用电子烟的比例由2023年的0.2%降至2025年的0.1%，实际人数由1.16万人减至7900人；加热烟的比例由2023年的0.1%，降至不足以准确估算的水平。

记者：郭咏欣