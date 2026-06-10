拟7月起新购专营巴士强制安装司机状态监察系统 下半年将咨询道路安全研究委员会

有立法会议员关注如何防止司机疲劳驾驶及注意力不集中。运输及物流局局长陈美宝透露，巴士及的士车队正逐步安装司机状态监察系统，以侦测司机疲劳并发出警示，运输署计划由今年7月起，透过专营权协议规定所有新购专营巴士必须安装此系统，并于下半年咨询道路安全研究委员会的专家，作全面检讨。

她表示，过去三年，涉及与正在停泊的工程车或护航车辆碰撞的交通意外，分别录得6宗、3宗及4宗，造成7人、3人及9人伤亡，事故数字及伤亡人数均维持在个位数水平，事故地点并无显著的区域性分布，同时2021至2025年间涉及致命或严重伤亡的交通意外数字呈整体下降趋势。本月警务处已再次针对商用车司机不专心驾驶，展开专项行动。

小巴的士已装黑盒 研扩至其他商用车辆

她续称，运输署会继续透过定期与商用车业界会面，提醒避免疲劳驾驶，并在行驶快速公路时要特别留意道路工程及路况变化，亦会积极参与道路安全议会的宣传工作，针对驾驶者加强推广。

她指巴士、公共小巴及的士已陆续安装俗称「黑盒」的电子数据记录仪，以提升监管效率及道路安全，当局会检视这些装置的成效，并研究是否适合要求其他商用车辆安装「黑盒」。

陈美宝更主动提到，正积极利用科技提升道路安全，现时约四成专营巴士已配备司机状态监察系统，以侦测司机疲劳并发出警示，同时所有车队的士亦已安装此系统，当系统侦测到车辆偏离行车线或过于接近前车时，会向司机发出警告。她期望车队的士能起示范作用，鼓励其他的士跟随。运输署将深入研究司机状态监察系统在其他车辆类别的成效、成本效益及适用性。

记者：郭咏欣