Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国安附例迅速订立 林定国承认「快」：每件事都跟足规矩 非针对特定案件

政情
更新时间：12:15 2026-06-10 HKT
发布时间：12:15 2026-06-10 HKT

保安事务委员会和司法及法律事务委员会于本周初突然召开联席会议，讨论政府修订国家安全附属法例，行政长官可发证明书认定某刑事罪行属危害国安案件。被问到是否针对某些案件而急需处理，律政司司长林定国今(10日)于活动后表示，政府有宪制责任，需不断去完善及检视法律，强调今次不是针对某些案件，只是履行宪制责任，且在看到法律上有完善的地方，修例以将其清晰化。

通过先订立后审议方式处理

至于是否日后涉及国安均必须这样安排，他承认当局是希望可以尽量有效率地做，「快可以说是快，但每件事都跟足规矩做」，今次修例是通过先订立后审议方式处理，之后需要交到立法会成立小组去研究，认为速度上是有争取效率，但每个步骤都会做足，并会争取机会向市民大众解释法律背后的意思，一定不会做少。

翻查资料，去年5月及今年3月，立法会保安及司法事务委员会亦曾举行联席会议，听取政府就国安法例修订的汇报，包括《香港国安法》43条修订实施细则，赋权海关检取具煽动意图物品，以及新增「不遵从提供密码要求」罪等。

记者：郭咏欣

相关新闻：

国安附例︱李家超：只要不影响国安公署工作 市民路过「打卡影相」是容许的

国安附例︱陈曼琪支持制订国安附属法例 指行政长官发出证明书属确立普通法原则

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
14小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
3小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
19小时前
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
6小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
23小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
16小时前
浴室镜子经常起雾？装修师傅教做1步简单解决 亲解背后原因：「装修前问一问就搞掂」
浴室镜子经常起雾？装修师傅教做1步简单解决 亲解背后原因：「装修前问一问就搞掂」
生活百科
19小时前
星岛申诉王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」选港姐 多才多艺旺角现身Busking卖唱
04:28
星岛申诉王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」选港姐 多才多艺旺角现身Busking卖唱
申诉热话
5小时前