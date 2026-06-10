国安附例迅速订立 林定国承认「快」：每件事都跟足规矩 非针对特定案件

保安事务委员会和司法及法律事务委员会于本周初突然召开联席会议，讨论政府修订国家安全附属法例，行政长官可发证明书认定某刑事罪行属危害国安案件。被问到是否针对某些案件而急需处理，律政司司长林定国今(10日)于活动后表示，政府有宪制责任，需不断去完善及检视法律，强调今次不是针对某些案件，只是履行宪制责任，且在看到法律上有完善的地方，修例以将其清晰化。

通过先订立后审议方式处理

至于是否日后涉及国安均必须这样安排，他承认当局是希望可以尽量有效率地做，「快可以说是快，但每件事都跟足规矩做」，今次修例是通过先订立后审议方式处理，之后需要交到立法会成立小组去研究，认为速度上是有争取效率，但每个步骤都会做足，并会争取机会向市民大众解释法律背后的意思，一定不会做少。

翻查资料，去年5月及今年3月，立法会保安及司法事务委员会亦曾举行联席会议，听取政府就国安法例修订的汇报，包括《香港国安法》43条修订实施细则，赋权海关检取具煽动意图物品，以及新增「不遵从提供密码要求」罪等。

记者：郭咏欣

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