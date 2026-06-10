公务员加薪2%｜杨何蓓茵称平衡财政风险 反驳工会「搬龙门」论：龙门一直都在

行政长官会同行政会议决定向公务员职方提出薪酬调整方案，公务员划一加薪2%，生效日期追溯至今年4月1日，涉总公帑开支约60亿元。公务员事务局局长杨何蓓茵强调，有关决定是按既定机制的六大因素作充分平衡；而立法会公务员及资助机构员工委员会副主席林琳则形容，在目前环球经济动荡下，2%的加幅是平衡各方的「中庸之道」。

杨何蓓茵：地缘政治未明 政府或需预留资金补贴受影响行业

早前公布的薪酬趋势调查净指标显示，高、中、低层公务员分别为4.12%、2.64%及1.17%，与现时行会建议的2%加幅有一定距离。杨何蓓茵今（10日）在电台节目解释，公务员加薪并没有一条绝对的加减方程式，每年行会基于六大因素作考虑，包括：香港经济状况、生活开支变化、政府财政状况、公务员团体的要求、公务员士气，以及薪酬趋势净指标。

她肯定公务员团队近年在提振经济及改善民生上的努力，指今届政府「以结果为目标」，整个工作文化已变得更积极和履职尽责。虽然香港经济长远前景向好、游客数字增长且通胀温和，但政府仍需考虑长远的发展需要及庞大的财政承担，加上地缘政治的影响，例如中东冲突未明朗，政府可能需要预留资金补贴受影响行业。香港作为外向型经济体，容易受国际金融起落打击，因此政府在理财上必须小心谨慎。

对于有公务员工会质疑，考虑政府财政长远影响等同引入新指标「搬龙门」，杨何蓓茵回应指，「龙门」一直都在，指六大因素包括政府财政状况，虽然政府过往就地缘政治作出的补贴数目不大，但未来情况仍未知，作为负责任的政府应作出准备。

相关新闻：

公务员加薪︱华员会会长批行会「做场戏」不听职方意见 叹公众无视公仆付出：衰嘢就日日数住

大棋盘︱公务员加薪2%已属「压价」水平 消息：主要考虑两大因素 宏福苑大火有关键影响

政府今年10月起推出的「公务员评核优化计划」第一期，实施「指导性分布机制」（俗称「拉curve」）」，当中被评为四级或以下的公务员将暂停发放增薪点6个月。有公务员团体担忧会衍生「擦鞋」或「马房文化」。杨何蓓茵澄清政府只是要求主管「如实评核」，绝对没有硬性规定必须将5%的员工评为四级或以下。如果个别职系表现特别精英，部门绝对可以提出理据解释。她强调，该比例是基于整个职系，包含多个职级及庞大人数作宏观参考，而非在小型办公室或小队内部互相比对，因此她有信心不会出现「擦鞋」或「马房文化」。

将与职方会面冀体谅大环境

杨何蓓茵表示，今日将会与四个公务员中央评议会的职方会面听取回应，随后再向行会汇报作最后决定，并提交立法会财务委员会审议。她相信公务员对社会整体发展及大趋势有敏锐触觉，能够明白政府当前的形势分析。对于坊间提及的个别社会事件，她指行会作决定时会一并考虑市民的期望与看法。

公务员改革不应只聚焦加减薪

林琳在同一节目亦认为，2%的加幅是一个审慎的决定，是取其中间数的「中庸之道」。她指出，现时环球经济影响很大，外部经济动荡及未来的通胀压力不容忽视，政府未来在城市建设及民生福利上仍有大量开支。

是次加薪预计将涉及约60亿元的公帑开支，对于有意见指将影响公务员退休金的承担。林琳认为，如果政府完全不加薪甚至冻薪，确实会严重影响公务员士气；虽然有部分市民对加薪持反对意见，但在平衡整体经济环境、政府未来投资及公务员士气后，2%是取其中间数的「中庸之道」。

对于优化评核制度，林琳表示强烈支持，认为公务员改革不应只聚焦于加薪或减薪，提升整体的治理效能才是政府重中之重的任务。

相关新闻：

公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感

