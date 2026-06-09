公务员加薪︱华员会批加幅漠视公仆贡献 劳联促经济向好应参照净指标

公务员事务局局长杨何蓓茵今日（9日）会见传媒表示，行政长官会同行会决定，向公务员职方提出薪酬调整方案为划一加薪2%，追溯到今年4月1日。华员会会长蔡冠龙对此深表失望，批评方案漠视公务员贡献。劳联立法会议员林振升及周小松则指出，本港首季经济按年大升5.9%，财政状况改善，认为当局应参照薪酬趋势净指标加薪。

华员会忧再度打击公务员士气

华员会会长蔡冠龙对方案表示非常失望，直言调薪方案与公务员团队的期望存在很大落差，并认为政府此举无视了公务员贡献。蔡冠龙表示，华员会此前在充分考虑了相当多因素后，向政府提出全体公务员划一上调薪酬4.2%的建议。他强调，公务员的另一个身份其实同样是「打工仔」，也需要面对养家糊口的实际生活压力。

蔡冠龙续指，政府去年以财政赤字严重为由，要求公务员共度时艰而冻薪，到今年财政录得盈余却又以需要考虑未来财政承担为由，令公务员的加薪幅度受限，认为肯定会打击公务员士气。

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劳联：薪酬调整应与私人市场接轨

劳联立法会议员林振升和周小松表示，本港近期经济增长势头强劲，继去年全年实质本地生产总值录得3.5％增长后，今年首季生产总值更按年大升5.9％，加上去年每季度的就业人士名义平均薪金指数均录得正增长，相关正面因素均充分反映于薪酬趋势指标中。他们认为，今年薪酬趋势净指标水平符合预期，而在经济前景向好、公共财政状况有所改善，以及公务员去年已被冻薪的前提下，当局应参照薪酬趋势净指标加薪。

林振升指出，过去六个财政年度中，公务员三度被冻薪，还有两次薪酬调整幅度低于薪酬趋势调查所得的净指标，仅一年完全参照指标来调整。若公务员薪酬调整持续落后于私人市场，将削弱延揽与挽留优秀人才的竞争力，甚至影响团队士气。他又指，公务员薪酬调整具备广泛的指标效应，公营机构及不少私营企业和机构均会以此作为调薪的重要参考，期望当局在维持公务员薪酬竞争力的同时，也为私人市场创造良好的加薪氛围。

周小松则表示，留意到近期社会有意见以个别公务员涉及争议事件为由，质疑应否向公务员加薪。他重申，若个别公务员表现未如预期或触犯纪律问题，现行的工作表现管理及纪律机制已具备相应途径处理，这不应与整个公务员团队的薪酬调整混为一谈。他又强调，绝大多数公务员表现优秀、克尽己任、尽忠职守，冀社会都能肯定他们的努力，政府亦按机制合理提升其薪酬待遇。

叶傲冬认为加幅可接受

立法会公务员及资助机构员工委员会委员叶傲冬指，政府作为全香港最大的雇主，在做薪酬决定时不仅需要兼顾全体公务员的士气，亦要顾及整体社会的经济情况，面对现时本地经济以及国际环境均处于不明朗形势下，提出划一加薪2%的折衷方案是可接受。他相信，如果本港未来经济状况能有进一步好转，公务员会有更为理想的加薪幅度。

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