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红十字会政总捐血日 罗淑佩、何永贤等响应 邓炳强自揭有40年「捐血龄」︱Kelly Online

政情
更新时间：18:04 2026-06-09 HKT
发布时间：18:04 2026-06-09 HKT

香港红十字会在政府总部举办捐血日，多名局长积极响应，包括保安局局长邓炳强、文化体育及旅游局局长罗淑佩、房屋局局长何永贤、教育局局长蔡若莲等，用实际行动支持，捐血救人。邓炳强表示，自己与几位局长一同前往捐血，更透露自己由大学时期开始已经有捐血习惯，至今已有40年「捐血龄」，呼吁市民踊跃捐血，拯救生命。罗淑佩亦指，这次是她得知指数稳定的「三高人士」均可捐血后的第四次捐血。

邓炳强大学已踏上捐血路

邓炳强在社交平台表示，自己早在就读大学期间，便已经踏上了捐血之路，并成为习惯，笑言转眼间「捐血龄」已有40年。他认为，虽然对捐血者而言只是小小付出，但对病人及家属来说，可能正是延续生命的希望。此外，邓炳强亦表示，医院每日都需要大量血液作急救同治疗之用，呼吁市民踊跃捐血，强调「你嘅热血，随时可以拯救生命」。

罗淑佩：指数稳定「三高人士」亦可捐血

罗淑佩在社交平台称，今早和副局长刘震开会后，一同到红十字会政总捐血日捐血。她指，自从得知指数稳定的「三高人士」均可捐血后，已是第四次捐血，抵达流动捐血站时还碰到几位局长，场面热闹。

文体旅局局长罗淑佩（右二）与房屋局局长何永贤（左二）共同支持捐血。罗淑佩fb
文体旅局局长罗淑佩（右二）与房屋局局长何永贤（左二）共同支持捐血。罗淑佩fb
教育局局长蔡若莲（右床）亦有捐血。罗淑佩fb
教育局局长蔡若莲（右床）亦有捐血。罗淑佩fb
邓炳强与房屋局局长何永贤到场捐血。邓炳强FB
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