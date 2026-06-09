汤文龙连任香港律师会会长 黎雅明余国坚黄巧欣续任副会长

香港律师会于2026年6月9日的理事会会议上，再度选出汤文龙为2026/27年度香港律师会会长。另外，黎雅明、余国坚及黄巧欣连任副会长一职。 汤文龙为知名法律及商业领袖，拥有深厚的诉讼、争议解决及保险管理经验。在2007年转任企业律师前，是一名专职处理商业诉讼和争议解决的执业律师，于香港获认许为律师。

具丰富处理复杂索偿经验

汤文龙现为柏柯莱保险公司香港分公司的首席执行官，负责管理柏柯莱保险亚洲在香港的业务。在其领导下，公司一直专注于金融及专项保险业务。汤文龙在处理亚洲地区复杂索偿方面有丰富的经验，曾处理多宗广为人知的大型项目，包括与雷曼相关投资的不当销售案件、涉及香港及内地公司的美国证券集体诉讼、美国证券及交易委员会的调查以及大型诚信保险索赔。其客户涵盖跨国企业、上市公司、银行以及主要金融机构。

左至右：余国坚、汤文龙、黎雅明以及黄巧欣

积极服务法律界逾二十载

汤文龙多年来透过香港律师会积极服务法律界，至今已逾二十载。他于2016年当选律师会理事，于2021 年出任副会长，其后在 2024 年当选会长，并于2025年成功连任。在其任内，汤文龙对业界的管治与发展作出广泛贡献，并参与及服务律师会各常务委员会，包括审查及纪律、对外事务、会员服务、政策及资源、执业者事务，以及专业水准及发展。

他于律师会内历任多项高层领导职务，其中包括于2021年至 2024 年担任对外事务常务委员会主席，以及于2018 年至2021年担任会员服务常务委员会主席。此外，他亦曾领导及参与多个委员会、专责小组及工作小组，其工作范畴涵盖专业监管、政策制订及机构管治等各主要范畴。