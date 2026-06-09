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公务员加薪拉Curve ︱李家超：建优秀团队要有赏罚分明制度

政情
更新时间：11:31 2026-06-09 HKT
发布时间：11:31 2026-06-09 HKT

公务员事务局将于10月推出「公务员评核制度优化计划（第一期）」，在公务员整体工作表现评级实施「指导性分布机制」，俗称「拉Curve」。行政长官李家超在出席行会前见传媒，称要令公务员服务有效到位就要建立优秀团队，故需要有清晰的赏罚制度，形容这是公道的制度，公务员事务局会就此多解说、及沟通。

目的是要提高政府治理

他指，公务员事务局推出新的评核机制，是优化现有机制，亦是落实《施政报告》中提出，设立部门首长责任制及强化公务员评核机制，重申目的是要提高政府治理，两者是相辅相成。

他指在部门首长责任制中，要求首长在部门中除了建立好的制度，更要令服务有效及到位，故需建立好的团队，重要条件是要有清晰的奖罚制度，形容奖罚要分明与公务员评审机制是息息相关，透过有效的制度去区分公务员表现，令市民对热心工作的公务员表示支持及认同，对于行为不达标的公务员提出要求改进，若不能改进就要按制度去处理。

容部门首长按情况落实

他又称，新机制有弹性设计，容许部门首长落实新机制时有操作空间，按其部门实际情况去落实，而公务员事务局订下的门槛是启动的机制，看部门首长落实时与订下的门槛的适用性会如何，有需要时向公务员事务局解释，如何按运作情况去落实，形容这是双向交流，目的是建立好的文化。

另外，公务员加薪方面，李家超表示政府一向有行之有效的制度去处理，会按照6大因素去审视，而局方已与公务员团体交流意见，之后向行政会议汇报，并由行政会议作出决定。

记者：郭咏欣


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