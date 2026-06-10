议政随想︱范骏华：《释放蓝色动能 制定海洋经济蓝图》

国家「十五五规划」重点部署，海洋经济高质量发展已上升为国家高质量发展的核心战略板块。国家层面明确推进中国式现代化离不开海洋资源的高效开发与利用，需以顶层宏观视角统筹海洋空间、产业布局与区域协同发展。而香港作为祖国「内联外通」的国际门户，亦面临千载难逢的战略发展机遇。

事实上，香港坐拥绵长的海岸线、逾260个风光旖旎离岛及成熟国际航运网络，配合「一国两制」赋予的独特定位，完全具备建设国际级「海洋强港」的先天条件。惟现时香港尚未推出专属海洋经济发展规划，导致海洋资源潜力难以释放、面临离岛发展零散、海洋科研产业化不足等问题。实在亟需借助本次编制五年规划的契机，做好顶层设计、出台专属发展蓝图，搭建跨部门统筹机制，并主动对接大湾区城市，统筹规划海域功能分区与生态产业布局。

面对现时离岛发展的樽颈，特区政府应在恪守生态保育前提下完善离岛交通基建、发展低碳水上运输。资料图片

推动航运业升级是巩固香港国际地位的核心，特区政府须结合国际海事标准与大湾区协同发展定位，整体规划海洋产业布局绿色航运升级路径。同时，鼓励科研机构与创新企业联合本地大专院校加速海洋科技研发，特别在智能航运、海洋生物医药等领域寻求突破，提升香港在全球绿色航运浪潮中的竞争力。

另外，面对现时离岛发展的樽颈，特区政府应在恪守生态保育前提下完善离岛交通基建、发展低碳水上运输，因地制宜发展各岛特色产业，活化海岸及离岛资源，打造多元化、高品质的海域体系。继而透过全方位布局以全面释放香港海洋经济潜力，为国家海洋强国建设注入新动能。